Макрони переграють: експертка з мови тіла вивчила поведінку президента Франції та його дружини

Після інциденту в літаку, коли Бріжит Макрон вдарила по обличчю свого чоловіка Емманюеля Макрона, президентське подружжя, що продовжує закордонний візит, усіма силами спробувало продемонструвати сімейне єднання. Але експерт вважає, що вони занадто стараються.

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Про це пише Daily Mail.

Відео з ляпасом у літаку стало вірусним

Демонстрація "сімейного щастя" Бріжит і Емманюеля Макрон триває, поки вони намагаються применшити значення відео з ляпасом у літаку після приземлення в Ханої, В'єтнам.

Експертка з мови тіла стверджує, що французький президент і його дружина навмисно перебільшують ніжні прояви мови тіла, намагаючись зменшити чутки про конфлікт на тлі тривалого галасу навколо відео.

Емманюель Макрон відкинув припущення про сварку з першою леді Франції Бріжит Макрон після того, як з'явилося відео, на якому видно, як вона штовхає його і б'є по обличчю.

Цей момент швидко потрапив у заголовки по всьому світу, змушуючи французького президента заперечувати, що щось не так, і стверджувати, що вони просто "дуріли".

Джуді Джеймс, експертка з мови тіла, розповіла, що Макрони "перестаралися" у своїх "ритуалах заперечення", влаштувавши ціле шоу з "мовою тіла в стилі молодят, імовірно, спрямоване на те, щоб змусити нас забути про цей інцидент".

"Здається, пара налаштована на те, щоб виглядати ближче, ніж зазвичай", — сказала вона, коментуючи фото і відео із Сінгапуру, де подружжя Макрон відвідало прийом для членів французької громади в Міжнародній французькій школі.

"Бріжит одягнена в дуже скромний, бездоганний костюм кремового кольору з коміром-стійкою, який був би цілком доречний на весіллі, а її голова опущена так, що її обличчя сором'язливо визирає з-під її волосся", — зазначила Джуді та вказала, що Бріжит Макрон демонструє сором'язливість та покірність, тримаючи чоловіка за лікоть обома руками, "чіпляючись за нього, як за міст, що веде з церкви, і нахиляючись, щоб показати близькість".

Експертка з мови тіла вважає, що подружжя Макрон перестаралося з демонстрацією ніжних почуттів Фото: Getty Images

Але в якийсь момент Бріжит Макрон вийшла з ролі і продемонструвала домінантний жест із вказівним пальцем, щоб через мить знову взяти чоловіка за руку і скромно опустити очі.

"Здається, вони посилили свої ритуали дзеркального відображення, прийнявши такі пози, як та, де вони плескають у долоні в повній синхронізації, створюючи враження однодумців, як горошини в стручку. Коли вони дивляться один на одного, Бріжит має кокетливий вигляд, а Макрон відповідає, з огляду на все, вдячною посмішкою", — зазначила експертка з мови тіла.

Джуді Джеймс розповіла, що Бріжит і Емманюель Макрон демонстрували єднання протягом усього тижня, поки пара продовжувала своє турне Південною Азією.

Емманюель і Бріжит Макрон демонстрували єднання протягом усього закордонного візиту

Але вона вважає, що пара перестаралася з демонстрацією того, що між ними все гаразд. Тож поведінка іноді виглядала награно.

Нагадаємо, після інциденту в літаку Емманюель Макрон спробував не привертати особливої уваги до недільного інциденту, заявивши журналістам, що "ми з дружиною сварилися, ми радше жартували, і я був захоплений зненацька".

Але журналісти з'ясували, про що говорили Бріжит і Емманюель Макрон одразу після інциденту в літаку.