"Переконайтеся, що двері зачинені": Трамп дав пораду Макрону після ляпаса від дружини в літаку (відео)

Президент США Дональд Трамп звернув увагу на відео, на якому дружина президента Франції Бріжит Макрон штовхає в обличчя свого чоловіка під час виходу з літака в аеропорту Ханоя.

Related video

Трампа просили дати пораду його французькому колезі на пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому 30 травня, повідомив американський канал CNN.

Трамп назвав президентську сім'ю Франції "дійсно хорошими людьми"

Увечері 25 травня агентство Associated Press представило кадри незручної ситуації. Двері президентського літака і з'являється Емманюель Макрон. Буквально одразу стає видно, як йому дають ляпаса.

Макрон намагався не впасти в бруд обличчям, швидко повернувся і привітав присутніх людей. За мить з'явилася і Бріжит Макрон і стало ясно, що це саме вона вдарила чоловіка — її видав червоний жакет.

Відповідаючи на запитання, Трамп спочатку зробив паузу і далі сказав: "Переконайтеся, що двері зачинені". Саму ситуацію в літаку американський президент назвав "нехорошою".

"Це було недобре. Я говорив із ним [з Макроном], з ним усе гаразд, з ними все гаразд. Вони дві дійсно хороші людини. Я не знаю, що це було, але я їх добре знаю", — додав Трамп.

Макрон у розмові з журналістами заявив про нібито перебільшену увагу до події. Він стверджує, що "жартував" із дружиною і заявив про "божевільних", які стежать за ним і спотворюють його дії.

Нагадаємо, експерт, який читає по губах, розкривав суть суперечки Макрона з дружиною. Бріжит Макрон могла сказати: "Відійди, невдаха".

Після інциденту в літаку журналісти звернули увагу, що Бріжит і Емманюель Макрон демонстративно показували "сімейне щастя".