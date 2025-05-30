"Переконайтеся, що двері зачинені": Трамп дав пораду Макрону після ляпаса від дружини в літаку (відео)
Президент США Дональд Трамп звернув увагу на відео, на якому дружина президента Франції Бріжит Макрон штовхає в обличчя свого чоловіка під час виходу з літака в аеропорту Ханоя.
Трампа просили дати пораду його французькому колезі на пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому 30 травня, повідомив американський канал CNN.
Увечері 25 травня агентство Associated Press представило кадри незручної ситуації. Двері президентського літака і з'являється Емманюель Макрон. Буквально одразу стає видно, як йому дають ляпаса.
Макрон намагався не впасти в бруд обличчям, швидко повернувся і привітав присутніх людей. За мить з'явилася і Бріжит Макрон і стало ясно, що це саме вона вдарила чоловіка — її видав червоний жакет.
Відповідаючи на запитання, Трамп спочатку зробив паузу і далі сказав: "Переконайтеся, що двері зачинені". Саму ситуацію в літаку американський президент назвав "нехорошою".
"Це було недобре. Я говорив із ним [з Макроном], з ним усе гаразд, з ними все гаразд. Вони дві дійсно хороші людини. Я не знаю, що це було, але я їх добре знаю", — додав Трамп.
Макрон у розмові з журналістами заявив про нібито перебільшену увагу до події. Він стверджує, що "жартував" із дружиною і заявив про "божевільних", які стежать за ним і спотворюють його дії.
Нагадаємо, експерт, який читає по губах, розкривав суть суперечки Макрона з дружиною. Бріжит Макрон могла сказати: "Відійди, невдаха".
Після інциденту в літаку журналісти звернули увагу, що Бріжит і Емманюель Макрон демонстративно показували "сімейне щастя".