Бріжит Макрон знову посварилася з чоловіком: не ляпас, але теж прикро (відео)

Подружжя Макрон прибуло до Великої Британії з офіційним візитом, але перша леді Франції демонстративно проігнорувала чоловіка, коли він подав їй руку під час виходу з літака. Цей інцидент натякнув на тривалий розлад у родині президента.

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Президент Франції Емманюель Макрон, схоже переживає нелегкий період у своєму шлюбі. Дружина Бріжит Макрон відкинула його допомогу на початку державного візиту до Великої Британії, який триватиме три дні, пише Daily Mail.

Бріжит Макрон проігнорувала свого чоловіка під час візиту до Великої Британії

Макрона вітали принц і принцеса Уельські, після того як він висадився зі свого літака перед першою леді на базі Королівських ВПС Нортхолт у Західному Лондоні.

Коли його дружина спускалася сходами до членів королівської сім'ї, які чекали на неї і вітали пару від імені короля Чарльза III, президент Макрон простягнув їй руку допомоги.

Однак Бріжит Макрон, схоже, проігнорувала цей жест, змусивши його зніяковіти і перейти до привітань принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Емманюель Макрон і Бріжит Макрон знову змусили говорити про проблеми в їхньому шлюбі Фото: Getty Images

За кілька хвилин Бріжит і Емманюель сіли в машину, але там перша леді Франції уткнулася в телефон, не звертаючи уваги на чоловіка.

Скандал із ляпасом у В'єтнамі

Це сталося незабаром після того, як у травні Бріжит Макрон спровокувала скандал, коли дала чоловікові ляпаса, перш ніж вони вийшли з літака у В'єтнамі.

Президент Франції назвав цей жест, зафіксований на камеру, жартом, але він викликав величезний переполох у Франції, а щоденна газета Le Parisien поставила собі питання: "Ляпас чи "сварка"?"

Сьогодні близько 11:30 принц Вільям і Кейт Міддлтон зустріли подружжя Макрон і вирушили з ними до Віндзора, щоб зустрітися з королем Чарльзом і королевою Каміллою для ходи в екіпажі.

Бріжит Макрон і Емманюель Макрон прибули до Великої Британії з офіційним візитом

Кейт віддала данину поваги гостям, вибравши витончене вбрання від Christian Dior і капелюшок від Jess Collett, а образ доповнила сережками принцеси Діани і перловим кольє з колекції королеви Єлизавети II.

Державний візит Емманюеля Макрона до Великої Британії: що відомо

Сьогодні ввечері відбудеться державний банкет, на якому король Чарльз підкреслить життєво важливе партнерство між Францією і Великою Британією перед обличчям "безлічі складних загроз", заявивши, що "як друзі і союзники, ми протистоїмо їм разом".

У своєму тості король згадає 1000 років "спільної історії та культури наших двох народів", включно з численними особистими зв'язками королівської сім'ї з Францією.

"Протягом століть наші громадяни захоплювалися один одним, розважали один одного і наслідували один одного", — скаже він і розповість, як він, як і раніше, "захоплюється видатними якостями і досягненнями Франції".

Будуть також обговорюватися питання оборони, безпеки, міграції і також буде обговорюватися війна в Україні.

Останній державний візит до Великої Британії з Франції відбувся в березні 2008 року, коли нині опальний Ніколя Саркозі, засуджений за корупцію, і його дружина Карла Бруні були гостями Єлизавети II у Віндзорі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Низка російських ЗМІ поширила новину про те, що в Парижі наклав на себе руки за загадкових обставин якийсь Франсуа Февр, хірург. Він нібито збирався розсекретити дані про зміну статі першої леді Франції Бріжит Макрон. Але Февра ніколи не існувало, а особистість журналіста, який написав про це, було вкрадено.

А після скандалу у В'єтнамі читець по губах з'ясував, що сказала Бріжит своєму чоловікові після ляпаса.

На скандальну ситуацію відреагував навіть президент США Дональд Трамп, який порадив Емманюелю Макрону наступного разу перевіряти, чи замкнені двері.