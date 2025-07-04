Новый уровень дипфейка: лжерепортер рассказал о смерти несуществующего хирурга, связанного с Брижит Макрон

Ряд российских СМИ распространил новость о том, что в Париже с собой при загадочных обстоятельствах покончил некий Франсуа Февр, хирург. Он якобы собирался рассекретить данные о смене пола первой леди Франции Брижит Макрон. Но Февра никогда не существовало, а личность журналиста, написавшего об этом, была украдена.

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Кампания дезинформации против президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит Макрон – продолжается. Теперь ряд СМИ сообщил, что в Париже якобы выпал из окна хирург Франсуа Февр, который собирался рассказать, что первая леди Франции сменила пол. Фейки о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, циркулируют уже несколько лет, пишет Vrai ou Faux.

В статье утверждается, что хирург, у которого были доказательства трансгендерной идентичности Брижит Макрон, умер после падения. Эта ложная информация была опубликована журналистом, чья личность была украдена.

Согласно расследованию Vrai ou Faux, сайт enquetedujour.fr выдает себя за пять журналистов, чтобы придать достоверность этой ложной информации. Этот новый уровень дезинформации достиг своего пика во вторник, 1 июля, когда на сайте была опубликована статья под названием "Хирург, связанный со слухами о трансгендерной идентичности Брижит Макрон, найден мертвым в Париже". Статья, распространенная в социальных сетях, в частности, в посте на X, набрала почти миллион просмотров. И ее моментально подхватили российские пропагандистские СМИ и паблики.

Новость, которую подхватили пророссийские СМИ

Статья подразумевает связь между смертью доктора Франсуа Фэвра 29 июня после падения из окна и информацией, которой он якобы располагает о предполагаемой трансгендерной идентичности первой леди.

"Судебно-медицинская экспертиза заявила, что Франсуа Февр, 58 лет, покончил с собой. Сестра Франсуа Февра, Анн Дюпон, утверждает, что он не был склонен к самоубийству и что его смерть, вероятно, была связана с интервью, которое он должен был дать. По словам Дюпон, ее брат — коллега известного врача Патрика Буи. Франсуа Февр обещал журналистам, что прольет свет на спорные операции Брижит Макрон", — сказано в статье.

В качестве подкрепления своих утверждений статья публикует видеозапись интервью, которое хирург якобы дал изданию Closer, в котором он утверждает, что знал доктора Патрика Буи, который якобы оперировал Брижит Макрон.

Франсуа Февр был создан ИИ Фото: скриншот

"У меня до сих пор сохранилось много информации в виде заметок, копий медицинских карт. Доктор Буи был моим близким коллегой. Он подробно рассказал мне о физических изменениях, которые претерпела мадам Брижит Макрон во время трансгендерной операции", — говорит мужчина с восточноевропейским акцентом, сидящий перед камерой.

Видео очень правдоподобно, изображение четкое, связные слова, хотя и немного замедленные, соответствуют движениям рта. Но этого человека не существует, или, скорее, он существует в другом ипостаси. Врач Франсуа Февр — врач общей практики в Перриньи в департаменте Йонна. Другой, Франсуа Февр, — директор по операциям в Thalès. Еще один, Франсуа Февр, — спортивный тренер и был тренером швейцарской национальной сборной по лыжным гонкам. Франсуа Февр на видео выглядит так, будто его придумал искусственный интеллект, а движения его рта кажутся дипфейком. Цвет его лица слишком гладкий, он не моргает во время всего своего предполагаемого интервью и не выражает никаких эмоций, а стена на заднем плане подозрительно шевелится.

Проблема в том, что эта статья, граничащая с клеветой, подписана именем журналиста, который действительно существует. Одри Парментье — внештатный журналист и регулярно работает в газете Le Monde. Когда с ней связались представители Le Vrai ou Faux, она подтвердила, что не писала эту статью или какую-либо из статей, приписываемых ей с марта 2025 года.

"Это просто шокирует. Я узнала, что пишу для этого фейкового новостного издания с марта. Это очень тревожно, когда видишь мою фотографию, мое имя и мою фамилию, связанные с теориями заговора. Я журналистка, я не имею абсолютно никакого отношения к этому контенту", — отметила Одри.

Журналисты связались с четырьмя другими репортерами, указанными как часть редакционной группы сайта enquetedujour.fr. Все их личности были украдены. Эти журналисты, теоретически, несут юридическую ответственность за содержание статей, которые они публикуют. Это фрилансеры, чья занятость нестабильна и в значительной степени зависит от их предыдущей работы и их цифрового следа. Большинство из них работают или сотрудничают с левым расследовательским СМИ Streetpress. В ответ на обращение franceinfo редакционная группа сообщила, что изучает все возможные средства правовой защиты.

В запуске фейков подозревают Россию

Этот метод напоминает процессы, уже использовавшиеся в пророссийских операциях по вмешательству, начиная с присвоения личных данных отдельных лиц и СМИ и публикации фейковых статей в прессе, придуманных с нуля или даже сгенерированных искусственным интеллектом в ходе операции под названием "Шторм-1516", как ее назвали в спецслужбах.

"Те, кто стоит за "Штормом-1516", стремятся поляризовать демократические дебаты в наших обществах, подорвать доверие к СМИ и европейским институтам, имея в качестве конечной и стратегической цели прекращение западной помощи Украине", — сказано в отчете Viginum, французской службы, отвечающей за защиту от иностранного вмешательства.

Кампания была организована неким Джоном Марком Дуганом, бывшим американским морским пехотинцем, ставшим кремлевским пропагандистом.

Джон Марк Дуган Фото: скриншот

Метод также напоминает фейковую новость, созданную российскими агентами весной 2025 года и тоже нацеленную на Брижит Макрон. Они распространили ложные показания бывшего ученика первой леди Франции, который обвинял ее в сексуальном насилии. Но эти показания были полностью сфабрикованы, а лицо мужчины было воспроизведено искусственным интеллектом. Цель распространения этой ложной информации — дестабилизировать существующую власть во Франции и поляризовать дебаты для достижения надлежащего функционирования демократии.

Напомним, ранее Фокус писал, что Наташа Рей, журналистка ультраправого журнала Faits et Documents, которая утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной, попросила политического убежища в России.

Также Фокус писал о том, откуда появились слухи о том, что Брижит Макрон, которая в первом браке родила троих детей, якобы родилась мужчиной.