Новий рівень дипфейку: лжерепортер розповів про смерть неіснуючого хірурга, пов'язаного з Бріжит Макрон

Низка російських ЗМІ поширила новину про те, що в Парижі наклав на себе руки за загадкових обставин якийсь Франсуа Февр, хірург. Він нібито збирався розсекретити дані про зміну статі першої леді Франції Бріжит Макрон. Але Февра ніколи не існувало, а особистість журналіста, який написав про це, було вкрадено.

Related video

Кампанія дезінформації проти президента Франції Емманюеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон — триває. Тепер низка ЗМІ повідомила, що в Парижі нібито випав з вікна хірург Франсуа Февр, який збирався розповісти, що перша леді Франції змінила стать. Фейки про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, циркулюють уже кілька років, пише Vrai ou Faux.

У статті стверджується, що хірург, у якого були докази трансгендерної ідентичності Бріжит Макрон, помер після падіння. Цю неправдиву інформацію опублікував журналіст, чия особистість була вкрадена.

Згідно з розслідуванням Vrai ou Faux, сайт enquetedujour.fr видає себе за п'ять журналістів, щоб надати достовірності цій неправдивій інформації. Цей новий рівень дезінформації досяг свого піку у вівторок, 1 липня, коли на сайті було опубліковано статтю під назвою "Хірурга, пов'язаного з чутками про трансгендерну ідентичність Бріжит Макрон, знайдено мертвим у Парижі". Стаття, поширена в соціальних мережах, зокрема, в пості на X, набрала майже мільйон переглядів. І її моментально підхопили російські пропагандистські ЗМІ та пабліки.

Новина, яку підхопили проросійські ЗМІ

Стаття має на увазі зв'язок між смертю доктора Франсуа Февра 29 червня після падіння з вікна та інформацією, яку він нібито має про ймовірну трансгендерну ідентичність першої леді.

"Судово-медична експертиза заявила, що Франсуа Февр, 58 років, наклав на себе руки. Сестра Франсуа Февра, Анн Дюпон, стверджує, що він не був схильний до самогубства і що його смерть, ймовірно, була пов'язана з інтерв'ю, яке він мав дати. За словами Дюпон, її брат — колега відомого лікаря Патріка Буї. Франсуа Февр обіцяв журналістам, що проллє світло на спірні операції Бріжит Макрон", — ідеться в статті.

Як підкріплення своїх тверджень стаття публікує відеозапис інтерв'ю, яке хірург нібито дав виданню Closer, в якому він стверджує, що знав доктора Патріка Буї, який нібито оперував Бріжит Макрон.

Франсуа Февр був створений ШІ Фото: скриншот

"У мене досі збереглося багато інформації у вигляді нотаток, копій медичних карт. Доктор Буї був моїм близьким колегою. Він докладно розповів мені про фізичні зміни, яких зазнала мадам Бріжит Макрон під час трансґендерної операції", — каже чоловік зі східноєвропейським акцентом, який сидить перед камерою.

Відео дуже правдоподібне, зображення чітке, зв'язні слова, хоч і трохи уповільнені, відповідають рухам рота. Але цієї людини не існує, або, скоріше, вона існує в іншій іпостасі. Лікар Франсуа Февр — лікар загальної практики в Перріньї в департаменті Йонна. Інший, Франсуа Февр, — директор з операцій у Thalès. Ще один, Франсуа Февр, — спортивний тренер і був тренером швейцарської національної збірної з лижних перегонів. Франсуа Февр на відео виглядає так, ніби його вигадав штучний інтелект, а рухи його рота здаються діпфейком. Колір його обличчя занадто гладкий, він не моргає під час усього свого передбачуваного інтерв'ю і не висловлює жодних емоцій, а стіна на задньому плані підозріло ворушиться.

Проблема в тому, що цю статтю, яка межує з наклепом, підписано ім'ям журналіста, який дійсно існує. Одрі Парментьє — позаштатний журналіст і регулярно працює в газеті Le Monde. Коли з нею зв'язалися представники Le Vrai ou Faux, вона підтвердила, що не писала цю статтю або будь-яку зі статей, які їй приписують з березня 2025 року.

"Це просто шокує. Я дізналася, що пишу для цього фейкового новинного видання з березня. Це дуже тривожно, коли бачиш мою фотографію, моє ім'я та моє прізвище, пов'язані з теоріями змови. Я журналістка, я не маю абсолютно ніякого відношення до цього контенту", — зазначила Одрі.

Журналісти зв'язалися з чотирма іншими репортерами, зазначеними як частина редакційної групи сайту enquetedujour.fr. Усі їхні особистості були вкрадені. Ці журналісти, теоретично, несуть юридичну відповідальність за зміст статей, які вони публікують. Це фрілансери, чия зайнятість нестабільна і значною мірою залежить від їхньої попередньої роботи та їхнього цифрового сліду. Більшість із них працюють або співпрацюють із лівим розслідувальним ЗМІ Streetpress. У відповідь на звернення franceinfo редакційна група повідомила, що вивчає всі можливі засоби правового захисту.

У запуску фейків підозрюють Росію

Цей метод нагадує процеси, які вже використовували в проросійських операціях із втручання, починаючи з привласнення особистих даних окремих осіб і ЗМІ та публікації фейкових статей у пресі, вигаданих з нуля або навіть згенерованих штучним інтелектом під час операції під назвою "Шторм-1516", як її назвали в спецслужбах.

"Ті, хто стоїть за "Штормом-1516", прагнуть поляризувати демократичні дебати в наших суспільствах, підірвати довіру до ЗМІ та європейських інституцій, маючи за кінцеву і стратегічну мету припинення західної допомоги Україні", — йдеться у звіті Viginum, французької служби, що відповідає за захист від іноземного втручання.

Кампанію організував такий собі Джон Марк Дуган, колишній американський морський піхотинець, який став кремлівським пропагандистом.

Джон Марк Дуган Фото: скриншот

Метод також нагадує фейкову новину, створену російськими агентами навесні 2025 року, яка теж націлена на Бріжит Макрон. Вони поширили неправдиві свідчення колишнього учня першої леді Франції, який звинувачував її в сексуальному насильстві. Але ці свідчення були повністю сфабриковані, а обличчя чоловіка було відтворено штучним інтелектом. Мета поширення цієї неправдивої інформації — дестабілізувати наявну владу у Франції та поляризувати дебати для досягнення належного функціонування демократії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Наташа Рей, журналістка ультраправого журналу Faits et Documents, яка стверджувала, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, попросила політичного притулку в Росії.

Також Фокус писав про те, звідки з'явилися чутки про те, що Бріжит Макрон, яка в першому шлюбі народила трьох дітей, нібито народилася чоловіком.