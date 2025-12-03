Лидия Таран "наехала" на Брижит Макрон: говорит, что в ее резиденции очень грязно (фото)

Бывшая украинская телеведущая, а теперь специальный корреспондент Лидия Таран поделилась впечатлениями от посещения Елисейского дворца в Париже. В своих социальных сетях она опубликовала снимки, чем вызвала дискуссию среди подписчиков.

Лидия Таран, которая после начала полномасштабного вторжения выехала во Францию, показала, как выглядит официальная резиденция французского президента Эммануэля Макрона. Видео и фото появились в ее Instagram.

Особое внимание экстелеведущая обратила на состояние оконных поверхностей во дворце. По ее словам, из-за многочисленных пятен на стекле трудно рассмотреть, что происходит на улице.

"Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы это украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — задала риторический вопрос Таран, шутливо сравнивая подход французской первой леди к быту с традициями украинских женщин.

Она добавила, что украинские хозяйки никогда бы не устраивали официальных аудиенций без безупречного порядка в помещении.

Позже телеведущая опубликовала еще несколько кадров, где позирует вместе с женой французского президента. Кроме того, она прикрепила комментарий о подарке, который украинская делегация привезла во Францию — керамического петушка васильковской майолики. К слову, керамическая фигурка уцелела в доме, разрушенном российскими войсками в Бородянке Киевской области, и теперь воплощает несокрушимость украинского народа.

