Брижит Макрон и президент Франции посетили концерт BTS (фото)

73-летнюю первую леди Франции Брижит Макрон вместе с мужем, президентом Эммануэлем Макроном, заметили на неофициальном свидании во время концерта популярной группы BTS. Видео с этого события быстро распространилось в сети, продемонстрировав яркие эмоции супругов во время выступления.

На кадрах, снятых зрителями в одной из лож, видно, как первая леди Франции с улыбкой подпевает и активно танцует под хиты группы. Брижит Макрон даже использовала специальный фонарик, который является символом фан-сообщества BTS, периодически поднимая его вверх в такт музыке. Когда супруги появились на больших экранах зала, первая леди начала танцевать ещё энергичнее.

Бриджит и Эмманюэль Макрон на концерте Фото: скриншот

В то же время президент Эмманюэль Макрон вел себя сдержаннее: он спокойно наблюдал за шоу, лишь изредка подтанцовывая в такт, и снимал выступление на свой телефон. Для выхода в свет пара выбрала контрастные образы: президент был в классическом деловом костюме, тогда как Брижит Макрон отдала предпочтение непринуждённому стилю, надев джинсы, белую футболку и куртку.

Відео дня

В частности, президент Франции опубликовал видео с концерта на своей странице в Instagram, лаконично подписав его: "Добро пожаловать в Париж!".

Напомним, ранее "Фокус" писал:

Как выглядела первая леди Франции на встрече с королём Таиланда. Для этого официального мероприятия, прошедшего во внутреннем дворике Дома инвалидов, первая леди Франции выбрала изящный и нежный образ в пастельных тонах.

Как выглядела ранее Брижит Макрон, учительница, ставшая супругой президента Франции.

Кроме того, год назад, когда президентская чета собиралась выйти из самолета, камеры запечатлели, как Брижит Макрон дала пощечину своему мужу. Журналист Paris Match Флориан Тардиф предлагает возможное объяснение в своей книге "(Почти) идеальная пара".