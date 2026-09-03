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Вся в маму: дочь Брижит Макрон завела роман с мужчиной, который на 20 лет моложе ее (фото)

Тифен Озьер встречается с мужчиной младше себя, как и её мама
Дочь Брижит Макрон Тифен Озье | Фото: Instagram

42-летняя Тифен Озьер, дочь первой леди Франции Брижит Макрон, официально подтвердила роман с 22-летним инструктором по кайтсерфингу и студентом бизнес-школы Антуаном Лекомтом.

Пара опубликовала в Instagram (@antoine.lcmte) совместные снимки из романтической поездки в Амстердам, окончательно развеяв слухи о своих отношениях.

Они познакомились этим летом в курортном городе Ле-Туке на севере Франции, где Антуан учил Тифен кататься на доске. По словам близкого окружения, между ними сразу возникла симпатия благодаря общей страсти к путешествиям, активному отдыху и предпринимательству. Несмотря на то, что Тифен работает адвокатом и воспитывает двоих детей, 20-летняя разница в возрасте не помешала отношениям, а юный избранник уже даже успел познакомиться с её детьми.

парень дочери Брижит Макрон
Тифен Озье с Антуаном Лекомтом
Фото: Instagram

В прессе новый роман Тифен сразу же начали сравнивать с историей её матери Брижит и президента Эммануэля Макрона, где жена старше мужа на 25 лет. Сама первая леди полностью поддерживает выбор дочери и радуется её счастью после разрыва с телеведущим Сирилом Хануном, ведь для семьи главное — видеть Тифен снова улыбающейся.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, год назад, когда президентская чета собиралась выйти из самолета, камеры запечатлели, как Брижит Макрон дала пощечину своему мужу. Журналист Paris Match Флориан Тардиф предлагает возможное объяснение в своей книге "(Почти) идеальная пара".