Вся в маму: дочь Брижит Макрон завела роман с мужчиной, который на 20 лет моложе ее (фото)

42-летняя Тифен Озьер, дочь первой леди Франции Брижит Макрон, официально подтвердила роман с 22-летним инструктором по кайтсерфингу и студентом бизнес-школы Антуаном Лекомтом.

Пара опубликовала в Instagram (@antoine.lcmte) совместные снимки из романтической поездки в Амстердам, окончательно развеяв слухи о своих отношениях.

Они познакомились этим летом в курортном городе Ле-Туке на севере Франции, где Антуан учил Тифен кататься на доске. По словам близкого окружения, между ними сразу возникла симпатия благодаря общей страсти к путешествиям, активному отдыху и предпринимательству. Несмотря на то, что Тифен работает адвокатом и воспитывает двоих детей, 20-летняя разница в возрасте не помешала отношениям, а юный избранник уже даже успел познакомиться с её детьми.

Тифен Озье с Антуаном Лекомтом Фото: Instagram

В прессе новый роман Тифен сразу же начали сравнивать с историей её матери Брижит и президента Эммануэля Макрона, где жена старше мужа на 25 лет. Сама первая леди полностью поддерживает выбор дочери и радуется её счастью после разрыва с телеведущим Сирилом Хануном, ведь для семьи главное — видеть Тифен снова улыбающейся.

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Первая леди Франции станцевала во время концерта на стадионе: это новый мем.

Кроме того, год назад, когда президентская чета собиралась выйти из самолета, камеры запечатлели, как Брижит Макрон дала пощечину своему мужу. Журналист Paris Match Флориан Тардиф предлагает возможное объяснение в своей книге "(Почти) идеальная пара".