Відомий співак Геннадій Вітер, у якого двоє дітей, заговорив про камінг-аут (фото)

Український співак Геннадій Вітер відверто висловився щодо власного ставлення до камінг-ауту та прокоментував чутки про свою орієнтацію. У розмові з ведучим Славою Дьоміним 53-річний артист зізнався, що свобода бути собою для нього набагато важливіша за думку оточення.

Під час інтерв'ю Слава Дьомін запитав шоумена, чи зміг би той прийняти себе в іншій орієнтації.

"Ну та, а чого ж ні? Давай казати правду: якщо тибудеш іншим, але не будеш себе сприймати, будеш себе ховати, то це будеш не ти. Я не хочу грати, я хочу жити. Я хочу бути таким, як я є", — щиро відповів Вітер.

Геннадій Вітер про камінг-аут Фото: Instagram

Геннадій також запевнив, що у разі відвертого зізнання реакція оточення його б не хвилювала.

"Мені було б все одно, якщо чесно. Я би це робив для себе, а не для суспільства. Люди це роблять, щоб стати вільними. Щоб перестати ховатись перед близькими та друзями", — підкреслив артист.

Окремо Слава Дьомін підняв тему пліток у шоубізнесі, зазначивши, що чутки виникають через те, що у свої 53 роки співак ні разу не був одружений. Коментуючи підстави для таких розмов, Геннадій Вітер дав неоднозначну відповідь: "Дивись, якщо буде в цьому потреба або щось у голові відбудеться, людина може зробити все що завгодно. На все свій час. Іноді треба поставити декілька крапок для того, щоб рухатись далі".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, не може їй подзвонити. За словами Геннадія, зв'язок між ними майже обірвався.

Співак прокоментував публічні звинувачення співачки СолоХи у вимаганні 5 тисяч доларів за виступ.

Крім того, Геннадій розповів про "гнилий" вчинок Потапа.