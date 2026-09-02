Известный певец Геннадий Витер, у которого двое детей, заговорил о каминг-ауте (фото)

Украинский певец Геннадий Витер откровенно высказался о своем отношении к каминг-ауту и прокомментировал слухи о своей ориентации. В беседе с ведущим Славой Дёминым 53-летний артист признался, что свобода быть собой для него гораздо важнее мнения окружающих.

Во время интервью Слава Дёмин спросил шоумена, смог бы тот принять себя с другой ориентацией.

"Ну да, а почему бы и нет? Давай скажем правду: если ты будешь другим, но не будешь принимать себя таким, каким ты есть, будешь скрывать себя, то это будешь не ты. Я не хочу играть, я хочу жить. Я хочу быть таким, какой я есть", — искренне ответил Ветер.

Геннадий Витер о каминг-ауте Фото: Instagram

Геннадий также заверил, что в случае откровенного признания реакция окружающих его не беспокоила бы.

"Честно говоря, мне было бы всё равно. Я бы делал это для себя, а не для общества. Люди делают это, чтобы обрести свободу. Чтобы перестать скрываться от близких и друзей", — подчеркнул артист.

Відео дня

Отдельно Слава Дёмин затронул тему слухов в шоу-бизнесе, отметив, что слухи возникают из-за того, что в свои 53 года певец ни разу не был женат. Комментируя причины таких разговоров, Геннадий Витер дал неоднозначный ответ: "Слушай, если в этом возникнет необходимость или что-то произойдет в голове, человек может сделать что угодно. Всёму своё время. Иногда нужно поставить несколько точек, чтобы двигаться дальше".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, не может ей позвонить. По словам Геннадия, связь между ними практически прервалась.

Певец прокомментировал публичные обвинения певицы СолоХи в вымогательстве 5 тысяч долларов за выступление.

Кроме того, Геннадий рассказал о "подлом" поступке Потапа.