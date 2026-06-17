Известного продюсера обвинили в вымогательстве денег: он ответил

Продюсер "Музыкальной платформы" Геннадий Витер прокомментировал публичные обвинения певицы СолоХи в вымогательстве 5 тысяч долларов за выступление.

На фоне обвинений Витер дал комментарий сообществу блогера-сплетника Богдана Беспалова.

Витер ответил на обвинения СолоХи

"Давайте начнём с главного. Проект "Музыкальная платформа" является коммерческим, мы не принадлежим государству. Нас не финансируют телеканалы, мы собираем деньги самостоятельно. Кто выступает инвестором этого проекта? Зритель, который за свои средства покупает билеты на выступления артистов", — заявил продюсер.

Евгений добавил, что на СолоХу запросов нет.

"Нужно заниматься творчеством — и зритель обязательно найдётся", — говорит продюсер.

По его словам, действительно произошёл неприятный инцидент — они сняли номер СолоХи и договорились включить его в программу.

Відео дня

"В день концерта эти договоренности почему-то были отменены", — отметил Витер.

К тому же продюсеру позвонил муж певицы, после чего он не хочет иметь с ними ничего общего.

СолоХа Фото: soloha_official/Instagram

Заявления СолоХи и Камалии

СолоХа ранее пожаловалась, что с неё вымогали деньги "мошенническим путём". Певица считает, что артист не должен платить за участие в "Музыкальной платформе". Она призналась, что инцидент произошел год назад, она хотела рассказать о нём СМИ, но тогда её остановила беременность.

Артистку публично поддержала Камалия. Она заявила, что Геннадий Витер "кинул её ради больших денег".

"Я более 30 лет в шоу-бизнесе, если считать с моего первого фестиваля. А если считать с трех лет, с тех пор как я на сцене, то уже 40 лет. И хочу сказать прямо: позор тем, кто берет и вымогает деньги у украинских артистов за участие в проектах. Особенно это касается "Музыкальной платформы" и Гены Витера Gena VITER. Да, мне тоже есть что сказать. Потому что этот человек вместе со своей посредницей Светланой Голинской обманул меня на крупную сумму. Да, именно так. И не только меня. Очень многие украинские звезды имеют претензии к этим людям", — заявила звезда.

Камалия Фото: Пресслужба

Впоследствии высказался и юный певец Игорь Мотин: "Это на 100 % правда, потому что молодым артистам, включая меня, выставили ценник — за участие в этом проекте. Это жесть — как развиваться, если за то, чтобы просто выступить, нужно платить? Я молодой певец, у которого более 1 млн подписчиков в соцсетях, и я не должен платить, как и все остальные артисты!"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, рассказал, как изменилось его отношение к NK и Потапу во время войны.

Украинская певица и бизнес-леди Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Кроме того, украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) выразила сомнение в необходимости восстановления Киево-Печерской лавры после удара, нанесённого россиянами 15 июня.