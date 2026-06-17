Відомого продюсера звинуватили у вимаганні грошей: він відповів

Продюсер "Музичної платформи" Геннадій Вітер прокоментував публічні звинувачення співачки СолоХи у вимаганні 5 тисяч доларів за виступ.

Вітер на фоні звинувачень дав коментар спільноті блогера-пліткаря Богдана Беспалова.

Вітер відповів на звинувачення СолоХи

"Давайте почнемо з головного. Проєкт "Музична платформа" є комерційним, ми не належимо державі. Нас не фінансують телеканали, ми збираємо гроші самі. Хто виступає інвестором цього проєкту? Глядач, який за свої кошти купує квитки на імена артистів", — заявив продюсер.

Євген додав, що на СолоХу запитів немає.

"Треба займатися творчість — і обовʼязково свій глядач зʼявиться", — каже продюсер.

За його словами, справді був неприємний інцидент — вони відзнялися номер СолоХи і домовлятися вставити його в програму.

"В день концерту ці домовленості чомусь були скасовані", — зазначив Вітер.

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До того ж, продюсеру дзвонив чоловік співачки, після чого він не хоче мати з ними спільних справ.

СолоХа Фото: soloha_official/Instagram

Заяви СолоХи та Камалії

СолоХа раніше поскаржилась, що з неї вимагали гроші "шахрайським шляхом". Співачка вважає, що артист не має платити за участь у "Музичній платформі". Вона зізналася, що ситуація сталася рік тому, вона хотіла розповісти про неї медіа, але тоді її зупинила вагітність.

Артистку публічно підтримала Камалія. Вона заявила, що Геннадій Вітер "кинув її на великі гроші".

"Я понад 30 років у шоу-бізнесі, якщо рахувати від мого першого фестивалю. А якщо рахувати з трьох років, відколи я на сцені, то вже 40 років. І хочу сказати прямо: ганьба тим, хто бере й вимагає гроші з українських артистів за участь у проєктах. Особливо це стосується "Музичної платформи" та Гени Вітера Gena VITER. Так, мені також є що сказати. Тому що ця людина разом зі своєю посередницею Світланою Голинською кинули мене на великі гроші. Так, саме так. І не тільки мене. Дуже багато українських зірок мають претензії до цих людей", — заявила зірка.

Камалія Фото: Пресслужба

Згодом своє слово сказав і юний співак Ігор Мотін: "100% правди тому що молодим артистам, включаючи мене було виставлено цінник — участі в цьому проєкті. Це жесть, як розвиватися, якщо щоб просто виступити, треба платити? Я молодий співак, який має свою аудиторію понад 1 млн в соцмережах, і я не маю платити, як і всі інші артисти!"

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