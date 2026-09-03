"Я б не приймав назад": Трамп накинувся на Меган Маркл і принца Гаррі з критикою після їхнього від'їзду зі США

Президент США Дональд Трамп вперше відреагував на повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великобританії після кількох років життя в Америці. Несподівано глава Білого дому виступив з критикою у бік Сассексів.

Говорячи про рішення Сассекських залишити свій дім у Монтесіто та повернутися до Британії, Трамп сказав, що "радий" цій новині. Про реакцію американського президента розповіло видання Daily Mail.

Дональд Трамп, коментуючи цю новину, згадав про власні стосунки з королевою та королем Чарльзом III. Він зауважив, що йому не сподобалося те, як принц Гаррі та Меган Маркл до них поставилися.

"Я не був їхнім шанувальником… Я вважав, що вони поставилися до королівської родини з великою неповагою. Мені це не сподобалося. Мені не сподобалося те, як вона (Меган Маркл — ред.) поводилася", — заявив президент США.

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Трамп також пригадав, як подружжя склало свої королівські повноваження. Він зазначив, що вважає це "актом неповаги" до британської монархії і наголосив, що якби був на місці короля, то "не прийняв їх назад".

"Я вважав, що вона (Меган Маркл — ред.) виявила жахливу неповагу до королеви, до короля Чарльза. Я не знаю, можливо, я інакший. Я б не приймав їх назад. Якби я був королівською родиною, я б не приймав їх назад", — підкреслив глава Білого дому.

Трамп радісно відреагував на від'їзд принца Гаррі та Меган Маркл зі США Фото: Instagram sussexroyal

Сассекси не приховували розчарування новою адміністрацією США

Видання пише, що, попри тихе приватне життя в Монтесіто, штату Каліфорнія, подружжя Сассексів "не приховувало розчарування" чинною адміністрацією у Вашингтоні. ЗМІ навіть припускають, що їхній від'їзд може бути пов'язаний з осінніми виборами у США.

Дехто з оточення Трампа радісно відреагував на звістку про повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великобританії. Кейті Міллер, дружина заступника керівника апарату Білого дому Стівена Міллера, коментуючи цю новину, заявила, що їм просто "не подобається Дональд Трамп".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також раніше ЗМІ розповіли, що переліт принца Гаррі та Меган Маркл до Британії обійшовся їм у десятки тисяч доларів.