"Ніяких селфі": батькам школярів у Британії розіслали суворі попередження через дітей принца Гаррі та Меган Маркл

Після повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великобританії їхні діти — Арчі та Лілібет — мають розпочати навчання у місцевій приватній школі. Батькам інших школярів вже розіслали на тлі цього "нові правила".

Мешканці Котсволдса — елітного заміського району, де оселилися Меган Маркл і принц Гаррі після повернення, — отримали повідомлення від представників школи про нові правила, що стосуються учнів, які перебувають у центрі уваги громадськості. Про це повідомило видання Page Six з посиланням на джерела, які знають про цю ситуацію.

Про що попередили батьків

Інсайдер розкрив, що у попередженні йшлося про залучення до освітнього процесу дітей, які можуть бути під пильною увагою ЗМІ. У листах також наголошувалося на тому, що керівництво хоче подбати про те, щоб усі діти насолоджувалися шкільним життям "у безпечному, щасливому та приватному середовищі".

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Далі у попередженні був заклик не фотографувати і не розповсюджувати інших дітей у мережі без дозволу. Так само йшлося про неможливість поширення інформації про їхні сім'ї.

Ведучий програми Kinsey Schofield Unfiltered довідався, що перед поверненням до Великобританії Сассекси "зверталися до кількох шкіл". Медіа Page Six не стало розкривати назви освітнього закладу, звідки надійшла інформація про лист. Однак у матеріалі йдеться, що це було точно не з тієї школи, де навчаються діти королівського подружжя.

Принц Гаррі і Меган Маркл робили запити у школи перед поверненням до Британії Фото: Instagram

Джерела також повідомили журналістам, що Гаррі хотів, щоб його діти жили ближче до його батька, короля Чарльза III. Це пов'язують із тим, що монарх зіштовхнувся з онкологією у 2024 році. Інсайдери також стверджують, що принц Гаррі хоче, щоб Арчі та Лілібет налагодили стосунки з іншими членами королівської родини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меган Маркл висунула високі вимоги до свого нового маєтку у Великобританії, зажадавши дев'ять спалень і кіностудію;

принц Гаррі та Меган Маркл витратили десятки тисяч доларів на переліт зі США до Великобританії разом із собаками.

Також видання Hello Magazine розповідало, як король Чарльз III відреагував на новину про повернення до Британії Меган Маркл та принца Гаррі.