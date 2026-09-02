"Никаких селфи": родителям школьников в Британии разослали строгие предупреждения из-за детей принца Гарри и Меган Маркл

После возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию их дети — Арчи и Лилибет — должны начать учебу в местной частной школе. Родителям других школьников уже разослали в связи с этим "новые правила".

Жители Котсволдса — элитного пригородного района, где поселились Меган Маркл и принц Гарри после возвращения, — получили сообщение от представителей школы о новых правилах, касающихся учеников, находящихся в центре внимания общественности. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

О чём предупредили родителей

Инсайдер сообщил, что в предупреждении речь шла о вовлечении в образовательный процесс детей, которые могут находиться под пристальным вниманием СМИ. В письмах также подчеркивалось, что руководство хочет позаботиться о том, чтобы все дети наслаждались школьной жизнью "в безопасной, счастливой и уединённой обстановке".

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Далее в предупреждении содержался призыв не фотографировать и не публиковать в сети фотографии других детей без разрешения. Также упоминалось о запрете на распространение информации об их семьях.

Ведущий программы "Kinsey Schofield Unfiltered" узнал, что перед возвращением в Великобританию Сексы "обращались в несколько школ". Издание Page Six не стало раскрывать названия учебного заведения, откуда поступила информация о письме. Однако в материале говорится, что это точно не была та школа, где учатся дети королевской четы.

Принц Гарри и Меган Маркл обращались в школы перед возвращением в Великобританию Фото: Instagram

Источники также сообщили журналистам, что Гарри хотел, чтобы его дети жили поближе к его отцу, королю Чарльзу III. Это связывают с тем, что монарх столкнулся с онкологией в 2024 году. Инсайдеры также утверждают, что принц Гарри хочет, чтобы Арчи и Лилибет наладили отношения с другими членами королевской семьи.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Меган Маркл предъявила высокие требования к своему новому поместью в Великобритании, потребовав девять спален и киностудию;

принц Гарри и Меган Маркл потратили десятки тысяч долларов на перелет из США в Великобританию вместе с собаками.

Кроме того, издание Hello Magazine рассказало, как король Чарльз III отреагировал на новость о возвращении в Великобританию Меган Маркл и принца Гарри.