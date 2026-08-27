Перелет за десятки тысяч долларов и собаки в салоне: принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию после шести лет проживания в США. Супруги потратили шестизначную сумму, чтобы полететь на частном самолете из Лос-Анджелеса в Бирмингем.

Чтобы вернуться домой, пара заказала частный самолет через международную авиакомпанию Planet 9, где стоимость 10-часового перелета, по оценкам авиационных экспертов, составила 12 тысяч долларов в час. Об этом сообщило издание Page Six.

Королевская семья летела на самолете Bombardier Global Express XRS, который прошел капитальный ремонт в 2023 году. Он оборудован двумя санузлами, удобными креслами для 13 пассажиров, пятью кроватями, на которых могут разместиться шесть человек. Также здесь есть место для 12–15 чемоданов среднего размера.

Источник сообщил журналистам, что супруги выбрали этот самолет, в частности, для того, чтобы взять с собой семейных собак — черного лабрадора-ретривера Пулу и бигля Мию.

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Принц Гарри и Меган Маркл вернулись с детьми и собаками в Великобританию Фото: Instagram

Источник также подтвердил Page Six, что в королевском дворце знали об этом решении супругов. Инсайдеры предполагают, что причиной возвращения стал именно король Чарльз, поскольку после перенесённой болезни он хотел провести время с сыном и его семьёй.

Чем будут заниматься Сассекские после возвращения

Как сообщает издание The Telegraph, после возвращения на родину принц Гарри и Меган Маркл хотят спокойно обустроиться в новом доме. Предполагается, что семья будет жить в Котсволдсе — уютном городке на западе Англии, где пара уже ранее снимала дом. При этом от своей жизни в США королевская чета не планирует отказываться и сохранит дом в Калифорнии.

Также известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл — семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет — должны начать учебу в британской школе в сентябре.

В то же время точное время пребывания семьи Сассекских в Великобритании остается загадкой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, издание Hello Magazine рассказало, как король отреагировал на новость о возвращении принца Гарри и Меган Маркл домой.