Политический провал Сассекских: принц Гарри и Меган Маркл пытались попасть в Белый дом

Выяснилось, что принц Гарри и Меган Маркл пытались обрести в США такое политическое влияние, которое выходило за рамки мечтаний любых членов британской королевской семьи со времен короля Георга III.

Накануне президентских выборов 2020 года Меган Маркл стремилась занять место в Сенате США, которое принадлежало Камале Харрис. Об этом сообщило издание The New York Post.

Претендентка на место Харрис

Источник сообщил, что за несколько недель до победы демократа Джо Байдена над президентом Дональдом Трампом герцогиня Сассекская якобы просила о личной встрече с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. Она хотела добиться, чтобы на место Камалы Харрис рассмотрели ее кандидатуру. Харрис к тому времени должна была покинуть свой пост ради должности вице-президента США.

Однако Ньюсом назначил государственного секретаря Калифорнии Алекса Падилью на место Харрис. Неизвестно, насколько далеко зашла просьба супруги принца Гарри. В то же время источник из семьи Сассекских опроверг эту информацию, а представитель Ньюсома отказался вообще комментировать этот вопрос.

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Между тем, меморандум из аппарата Ньюсома, который просочился в феврале 2021 года, подтвердил, что губернатор провел так называемую "ознакомительную встречу" с королевской четой в октябре 2020 года.

Меган Маркл надеялась обрести политическое влияние в США Фото: Скриншот

Это была не единственная попытка

NYP пишет, что известны и другие случаи, когда супруги Сассекские пытались обрести политическое влияние в Вашингтоне. Так, в конце 2021 года супруги просили о встрече с Джо Байденом в Овальном кабинете и о проживании в расположенном по соседству Блэр-Гаузе — привилегии для иностранных лидеров во время государственных визитов.

Отмечается, что Белый дом быстро отверг эту идею, опасаясь негативной реакции со стороны Великобритании. Бывший помощник Байдена отметил, что президент и первая леди Джилл Байден — давние поклонники королевы Елизаветы II — не хотели вмешиваться в спор в королевской семье.

Джен Псаки, бывшая директор по коммуникациям Барака Обамы и пресс-секретарь Белого дома, в своих мемуарах даже вспоминает эпизод, когда Меган Маркл пыталась тайно передать коробку лимонов Джилл Байден.

Также известен случай, когда в сентябре 2022 года королевская чета поинтересовалась, могут ли они вернуться в Соединенные Штаты на борту президентского самолёта Air Force One после похорон покойной королевы. На это они получили резкий отказ.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее Меган Маркл подверглась критике за выдумки о "10 годах работы Гарри в авиации".