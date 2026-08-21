Політичний провал Сассекських: принц Гаррі та Меган Маркл намагалися потрапити до Білого дому

З'ясувалося, що принц Гаррі та Меган Маркл намагалися отримати політичний вплив у США, який виходив за межі мрій будь-яких британських королівських осіб із часів короля Георга III.

Напередодні виборів президента у 2020 році Меган Маркл прагнула зайняти місце у Сенаті США, яке належало Камалі Гарріс. Про це розповіло видання The New York Post.

Претендентка на місце Гарріс

Джерело розкрило, що за кілька тижнів до перемоги демократа Джо Байдена над президентом Дональдом Трампом герцогиня Сассекська нібито прохала про особисту зустріч з губернатором Каліфорнії Ґевіном Ньюсомом. Вона хотіла домогтися, аби на місце Камали Гарріс розглянули її кандидатуру. Гарріс на той час мала полишити своє місце заради посади віцепрезидентки США.

Однак Ньюсом призначив держсекретаря Каліфорнії Алекса Паділью на заміну Гарріс. Невідомо, настільки далеко зайшло прохання дружини принца Гаррі. Водночас джерело з родини Сассекських заперечило таку інформацію, а представник Ньюсома відмовився взагалі коментувати це питання.

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Тим часом меморандум з офісу Ньюсома, який виплив у лютому 2021 року, підтвердив, що губернатор провів так звану "ознайомчу зустріч" із королівським подружжям у жовтні 2020 року.

Меган Маркл сподівалася отримати політичний вплив у США Фото: Скриншот

Спроба була не єдиною

NYP пише, що відомі і інші випадки, коли Сассекські намагалися здобути політичний вплив у Вашингтоні. Так, наприкінці 2021 року подружжя просило про зустріч із Джо Байденом в Овальному кабінеті та про проживання у розташованому поруч Блер-Гаусі — привілей для іноземних лідерів під час державних візитів.

Зазначається, що Білий дім швидко відкинув цю ідею, побоюючись негативної реакції з боку Великобританії. Колишній помічник Байдена зазначив, що що президент і перша леді Джилл Байден — давні шанувальники королеви Єлизавети II — не хотіли втручатися у суперечку в королівській родині.

Джен Псакі, колишня директорка з комунікацій Барака Обами і прессекретарка Білого дому, у своїх мемуарах навіть пригадує епізод, коли Меган Маркл намагалася таємно передати коробку лимонів Джилл Байден.

Також відомий випадок, коли у вересні 2022 року королівська пара цікавилася, чи можуть вони повернутися до Сполучених Штатів на борту президентського літака Air Force One після похорону покійної королеви. На це вони отримали різку відмову.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

принц Гаррі та Меган Маркл збираються повернутися до Великобританії;

король Чарльз посварився з принцом Вільямом через різні погляди на ситуацію з Гаррі.

Також раніше Меган Маркл розкритикували за вигадки про "10 років Гаррі в авіації".