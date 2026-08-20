Принц Гаррі та Меган Маркл повертаються в Британію: король відреагував

Принц Гаррі та Меган Маркл мають повернутися до Великої Британії до кінця місяця, після того, як у 2020 році відмовилися від статусу працюючих королівських осіб та переїхали до США, де жили в Монтесіто зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Король Чарльз ІІІ на днях уперше дізнався про плани герцога та герцогині Сассекських, і монарх вітає можливість більше бачитися із сином та його родиною. Про це пише Hello Magazine.

Принц Гаррі та Меган Маркл повертаються в Британію

Гаррі та Меган залишаться приватними особами та непрацюючими членами королівської родини, відповідно до угоди, укладеної у 2020 році, і парі не пропонували іншого варіанту.

Принц Вільям та принцеса Кейт також були повідомлені про рішення Гаррі та Меган. Сассекські вже записали своїх дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет, до британських шкіл, і семестр розпочнеться у вересні.

Хоча невідомо, де проживатиме родина, вони точно житимуть за межами Лондона в некоролівській резиденції. Гаррі та Меган збережуть свій будинок у Монтесіто, а акторка продовжить керувати своїм брендом As Ever з Великої Британії.

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Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Instagram

Раніше вони жили в котеджі Фрогмор, який королева Єлизавета II подарувала парі на весілля. Після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі 2023 року "Запасний", подружжя попросили повернути ключі.

Останній візит принца Гаррі та Меган до Великої Британії відбувся у 2022 році, коли вони були присутні на похороні королеви Єлизавети, через два роки після того, як оголосили про своє рішення переїхати до США та відмовитися від статусу працюючих королівських осіб.

Менший син монарха раніше говорив з BBC про свій намір возз'єднатися та примиритися з родиною.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Король Чарльз III та королева Камілла запропонували Кейт Міддлтон змінити написання свого імені, коли вона приєдналася до королівської родини.

Співробітник британської радіостанції оголосив про "смерть" короля, а тоді втік з роботи.

Крім того, суверен посварився з принцом Вільямом через різні погляди на ситуацію з принцом Гаррі.