Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: король отреагировал

Принц Гарри и Меган Маркл должны вернуться в Великобританию до конца месяца, после того как в 2020 году отказались от статуса работающих членов королевской семьи и переехали в США, где жили в Монтесито со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Король Чарльз III на днях впервые узнал о планах герцога и герцогини Сассекских, и монарх приветствует возможность чаще видеться с сыном и его семьёй. Об этом пишет Hello Magazine.

Гарри и Меган возвращаются в Великобританию

Гарри и Меган останутся частными лицами и неработающими членами королевской семьи в соответствии с соглашением, заключенным в 2020 году, и паре не предлагали другого варианта.

Принц Уильям и принцесса Кейт также были проинформированы о решении Гарри и Меган. Супруги из Сассекса уже записали своих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, в британские школы, и семестр начнётся в сентябре.

Хотя пока неизвестно, где будет проживать семья, они точно будут жить за пределами Лондона в некоролевской резиденции. Гарри и Меган сохранят свой дом в Монтесито, а актриса продолжит управлять своим брендом As Ever из Великобритании.

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Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Instagram

Раньше они жили в коттедже Фрогмор, который королева Елизавета II подарила паре на свадьбу. После выхода скандальных мемуаров принца Гарри в 2023 году под названием "Запасной" супругов попросили вернуть ключи.

Последний визит принца Гарри и Меган в Великобританию состоялся в 2022 году, когда они присутствовали на похоронах королевы Елизаветы, через два года после того, как объявили о своём решении переехать в США и отказаться от статуса работающих членов королевской семьи.

Младший сын монарха ранее рассказал BBC о своём намерении воссоединиться и примириться с семьёй.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Король Чарльз III и королева Камилла предложили Кейт Миддлтон изменить написание своего имени, когда она вошла в состав королевской семьи.

Сотрудник британской радиостанции объявил о "смерти" короля, а затем сбежал с работы.

Кроме того, монарх поссорился с принцем Уильямом из-за разного взгляда на ситуацию с принцем Гарри.