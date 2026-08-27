Переліт за десятки тисяч доларів та собаки у салоні: принц Гаррі і Меган Маркл повернулися до Великобританії

Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Великобританії після шести років життя у США. Подружжя витратило шестизначну суму, щоб полетіти приватним літаком з Лос-Анджелеса до Бірмінгема.

Для повернення додому пара замовила приватний літак через глобальну авіакомпанію Planet 9, де вартість 10-годинного перельоту, за оцінками авіаційних експертів, склала 12 тисяч доларів за годину. Про це повідомило видання Page Six.

Королівська сім'я летіла на літаку Bombardier Global Express XRS, який пройшов капітальний ремонт у 2023 році. Він обладнаний двома санвузлами, зручними кріслами для 13 пасажирів, п’ятьма ліжками, на яких можуть розміститися шестеро осіб. Також тут є місце для 12–15 валіз середнього розміру.

Джерело розповіло журналістам, що подружжя обрало цей літак зокрема для того, щоб перевезти із собою сімейних собак — чорного лабрадора-ретривера Пулу та бігля Мію.

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Принц Гаррі і Меган Маркл повернулися з дітьми та собаками до Британії Фото: Instagram

Джерело також підтвердило Page Six, що королівський палац знав про цей крок подружжя. Інсайдери припускають, що причиною повернення є саме король Чарльз, оскільки після своєї хвороби він хотів провести час із сином та його сім'єю.

Що Сассекські робитимуть після повернення

Як розповідає видання The Telegraph, після повернення на батьківщину принц Гаррі та Меган Маркл хочуть спокійно облаштуватися у новому будинку. Припускається, що сім'я житиме в Котсволдсі — затишному містечку на заході Англії, де пара уже раніше орендували будинок. При цьому від свого життя у Штатах королівське подружжя не планує відмовлятися і збереже будинок у Каліфорнії.

Також відомо, що діти принца Гаррі та Меган Маркл, семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет, мають розпочати навчання у британській школі у вересні.

Водночас точний час перебування сім'ї Сассекських у Британії залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Також видання Hello Magazine розповідало, як король відреагував на новину про повернення принца Гаррі та Меган Маркл додому.