Девять спален и киностудия: Меган Маркл предъявила высокие требования к своему новому дому в Великобритании

Вернувшись в Великобританию из США, принц Гарри и Меган Маркл приступили к поиску поместья для себя. Однако поиски могут оказаться сложными, поскольку у герцогини Сассекской есть целый перечень требований к новому жилью.

Королевская семья остается верна "британской мечте" после многих лет жизни в США, но Меган Маркл не собирается отказываться от своего американского образа жизни. Об этом сообщило издание Daily Mail.

"Британская мечта" Меган и Гарри

Инсайдеры узнали, что Меган хочет как минимум девять спален и киностудию в новом поместье. Принц Гарри предъявляет больше требований к прилегающей территории: много земли и никаких пешеходных тропинок через участок, чтобы защитить частную жизнь семьи.

"У них есть мечта о жизни в английской провинции. Это будет первый случай, когда Гарри будет жить в Великобритании как частное лицо, от которого никто не имеет права ничего требовать", — сообщил журналистам источник.

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Принц Гарри и Меган Маркл остаются верны "британской мечте" после возвращения из США Фото: Instagram

Супруги надеются, что на этот раз в Великобритании их ждет жизнь, кардинально отличающаяся от той, какой она была, когда Гарри исполнял обязанности члена королевской семьи и жил в коттедже Фрогмор. В те времена крышу над головой ему обеспечивало государство, но теперь он обретет полную свободу и сможет наслаждаться всеми прелестями жизни в живописном провинциальном уголке на родине.

Как проходит поиск жилья

После возвращения в Великобританию принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми и собаками "на неопределенный срок" поселились в гостевом доме на территории поместья своего чрезвычайно состоятельного друга на окраине Котсволдса. Известно, что семилетний сын Арчи и пятилетняя Лилибет уже на этой неделе должны пойти в подготовительную школу неподалеку.

Ходили слухи, что супруги якобы согласились приобрести роскошный дом за 16,2 миллиона долларов, однако источники утверждают, что на данный момент такая сделка не заключена. К тому же на местном рынке недвижимости есть много предложений, а у Сассексов "гигантский бюджет".

Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили, что супруги уже наняли агента для поиска поместья. Однако они еще ничего не осматривали лично, а подходящие им варианты настолько многочисленны, что понять, насколько они соответствуют требованиям Сассексов, можно только при "живом" осмотре.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Меган Маркл и принц Гарри потратили десятки тысяч долларов, чтобы перелететь из США в Великобританию вместе с собаками;

Меган Маркл окончательно исключили из списка претенденток на роль в сериале Гая Ричи.

Кроме того, ранее издание The New York Post рассказывало о том, как Меган Маркл и принц Гарри пытались попасть в Белый дом.