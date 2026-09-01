Дев'ять спалень і кіностудія: Меган Маркл висунула високі вимоги до свого нового будинку у Великій Британії

Після повернення до Великобританії зі США принц Гаррі та Меган Маркл взялися за пошуки маєтку для себе. Однак пошуки можуть бути складними, оскільки герцогиня Сассекська має цілий перелік вимог до нового житла.

Королівське подружжя віддане "британській мрії" після багатьох років життя у США, але Меган Маркл не збирається поступатися своїм американським способом життя. Про це розповіло видання Daily Mail.

"Британська мрія" Меган і Гаррі

Інсайдери дізналися, що Меган хоче щонайменше дев’ять спалень та кіностудію у новому маєтку. Принц Гаррі більше вимог висуває до прилеглої території: багато землі й жодних пішохідних стежок через ділянку, аби захистити приватне життя сім'ї.

"У них є мрія про життя в англійській провінції. Це буде перший випадок, коли Гаррі житиме у Великій Британії як приватна особа, від якої ніхто не має права нічого вимагати", — розповіло джерело журналістам.

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Принц Гаррі і Меган Маркл віддані "британській мрії" після повернення зі США Фото: Instagram

Подружжя сподівається, що цього разу у Британії на них чекає кардинально інше життя, ніж те, яким воно було, коли Гаррі виконував обов’язки члена королівської родини й мешкав у котеджі Фрогмор. У ті часи його дах над головою забезпечувала держава, але тепер він матиме цілковиту свободу і зможе насолоджуватися усіма перевагами життя у мальовничому провінційному куточку на батьківщині.

Як відбуваються пошуки житла

Після свого повернення до Британії принц Гаррі і Меган Маркл разом із дітьми та собаками "на невизначений час" зупинилися в гостьовому будинку на території маєтку надзвичайно заможного друга на околиці Котсволдса. Відомо, що семирічний син Арчі і п'ятирічна Лілібет вже цього тижня мають піти до підготовчої школи неподалік.

Ходили чутки, що подружжя нібито погодилося придбати вишуканий будинок за 16,2 мільйона доларів, проте джерела стверджують, що наразі такої угоди укладено не було. До того ж на місцевому ринку нерухомості є багато пропозицій, а Сассекси оперують "гігантським бюджетом".

Джерела, обізнані з цим питанням, розповіли, що подружжя вже найняло агенту для пошуку маєтку. Проте вони ще нічого не оглядали наживо, а варіанти, які їм підходять, настільки великі, що зрозуміти їх відповідність вимогам Сассексів можна тільки під час "живого" огляду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меган Маркл і принц Гаррі витратили десятки тисяч доларів, щоб перелетіти зі США до Великобританії разом із собаками;

Меган Маркл остаточно виключили зі списку претенденток на роль у серіалі Гая Річі.

Також раніше видання The New York Post розповідало, як Меган Маркл та принц Гаррі намагалися потрапити до Білого дому.