"Я бы не принял их обратно": Трамп обрушился с критикой на Меган Маркл и принца Гарри после их отъезда из США

Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию после нескольких лет проживания в Америке. Неожиданно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Сассексов.

Говоря о решении супругов Сассекских покинуть свой дом в Монтесито и вернуться в Великобританию, Трамп заявил, что "рад" этой новости. О реакции американского президента сообщило издание Daily Mail.

Дональд Трамп, комментируя эту новость, вспомнил о своих отношениях с королевой и королём Чарльзом III. Он отметил, что ему не понравилось, как принц Гарри и Меган Маркл к ним отнеслись.

"Я не был их поклонником… Я считал, что они отнеслись к королевской семье с большим неуважением. Мне это не понравилось. Мне не понравилось то, как она (Меган Маркл — ред.) себя вела", — заявил президент США.

Трамп также вспомнил, как супруги отказались от своих королевских полномочий. Он отметил, что считает это "актом неуважения" к британской монархии, и подчеркнул, что, будь он на месте короля, то "не принял бы их обратно".

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"Я считал, что она (Меган Маркл — прим. ред.) проявила ужасное неуважение к королеве, к королю Чарльзу. Я не знаю, возможно, я другой. Я бы не принял их обратно. Если бы я был членом королевской семьи, я бы не принял их обратно", — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп с радостью отреагировал на отъезд принца Гарри и Меган Маркл из США Фото: Instagram sussexroyal

Сассексы не скрывали своего разочарования новой администрацией США

Издание пишет, что, несмотря на спокойную частную жизнь в Монтесито, штат Калифорния, супруги Сассексы "не скрывали разочарования" действующей администрацией в Вашингтоне. СМИ даже предполагают, что их отъезд может быть связан с осенними выборами в США.

Некоторые из окружения Трампа с радостью отреагировали на известие о возвращении принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Кэти Миллер, супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, комментируя эту новость, заявила, что им просто "не нравится Дональд Трамп".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее СМИ сообщили, что перелет принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию обошёлся им в десятки тысяч долларов.