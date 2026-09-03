Фильму "Пятый элемент" — 29 лет: как изменилась Милла Йовович, имеющая украинские корни (фото)

Культовый фантастический боевик Люка Бессона "Пятый элемент" отмечает 29-ю годовщину со дня выхода на большие экраны. Именно эта картина принесла мировую славу голливудской звезде с украинскими корнями Милле Йовович, которая родилась в Киеве и воплотила на экране легендарную Лилу.

Путь фильма к зрителю оказался нелегким. Режиссёр Люк Бессон вынашивал эту идею с подросткового возраста, однако киностудии долго не решались финансировать рискованный и дорогостоящий проект. Переломным моментом стал грандиозный успех его фильма "Леон" — завоевав доверие продюсеров, Бессон выпустил "Пятый элемент", который собрал в мировом прокате невероятные 263 миллиона долларов и стал классикой кинематографа.

Милла Йовович в роли "Лилу" Фото: кадр з фільму

Милла Йовович в "Пятом элементе"

Для 21-летней Миллы Йовович роль инопланетянки с ярко-оранжевыми волосами стала главным трамплином в карьере. После этого она закрепила за собой статус звезды первой величины в фильмах "Дом ужаса", "Жанна д’Арк" и "Ультрафиолет".

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Помимо профессионального взлета, съёмки изменили и личную жизнь актрисы: между ней и Люком Бессоном завязался роман, который в 1997 году перерос в брак. Несмотря на то, что их союз распался уже через два года, Йовович обрела семейное счастье позже.

С 2009 года звезда состоит в браке с режиссёром Полом Андерсоном, вместе с которым воспитывает трёх дочерей — Эвер, Дашиэл и Ошин. Сегодня 50-летняя Милла Йовович по-прежнему остаётся любимицей миллионов, а её образ Лилу до сих пор с восторгом пересматривают по всему миру.

Милла Йовович с Полом Андерсоном Фото: Instagram

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