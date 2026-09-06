Дочь Миллы Йовович появилась на публике: она невероятно похожа на мать (фото)

18-летняя дочь известной актрисы Миллы Йовович, Эвер Андерсон, привлекла всеобщее внимание своим ослепительным появлением на 83-м Венецианском кинофестивале в Италии.

Молодая актриса представила фильм "Отец Джо", в котором исполнила одну из главных ролей, и поразила гостей мероприятия удивительным сходством со своей знаменитой матерью.

На красную дорожку премьеры Эвер вышла в роскошном платье Dior из новой круизной коллекции и элегантных туфлях на каблуках, обильно украшенных бисером и пайетками.

Эвер Андерсон на красной дорожке Фото: коллаж Фокус

Не менее впечатляющим оказался и её образ для фотосессии, где она предстала в нежно-розовом платье с асимметричной плиссированной юбкой и туфлях со сложным цветочным декором.

Завершением её стильной серии выходов стало абсолютно прозрачное лёгкое платье с рюшами и большим бантом, которому особую пикантность придала ярко-зелёная акцентная обувь.

Відео дня

Милла Йовович с мужем Полом Андерсоном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Культовый фантастический боевик Люка Бессона "Пятый элемент" отмечает 29-ю годовщину со дня выхода на большие экраны. Именно эта картина принесла мировую славу голливудской звезде Милле Йовович, которая родилась в Киеве и воплотила на экране легендарную Лилу. Фокус рассказывал , как изменилась Милла Йовович, имеющая украинские корни.

Дональд Трамп обрушился с критикой на Меган Маркл и принца Гарри после их отъезда из США.

Кроме того, известный певец Геннадий Витер, у которого двое детей, рассказал о своем каминг-ауте.