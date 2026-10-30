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Зробив дві помилки: автор Радіодиктанту звернувся до українців (фото)

автор радіодиктанту зробив дві помилки
Радіодиктант національної єдності-2026 | Фото: Суспільне

Український письменник та ветеран війни Артур Дронь зізнався, що й сам зробив дві помилки в Радіодиктанті свого авторства.

У Threads поет звернувся до українців із закликом, що помилки — не головне, та подякував людям за долученість до щорічної традиції.

Автор Радіодиктанту зробив дві помилки

"Пост підтримки всім, хто переживає через помилки в диктанті. Я записував із вами власний текст і все одно зробив аж дві. Національна єдність має різні прояви, не переймайтесь", — написав Дронь.

Зокрема, письменник наголосив, що остаточну версію тексту редагували філологи.

"Я надсилаю текст Суспільному, а вони з мовознавцями переконуються у відповідності до норм української мови і виправляють все, що потрібно. Опублікований текст — це не моя вигадка, а мій текст, опрацьований філологами і командою Суспільного", — наголосив ветеран.

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Артур Дронь
Артур Дронь
Фото: Facebook

Реакція мережі

У коментарях українці тепло відреагували на зізнання Дроня:

  • "Текст настільки пронизливий і з сенсом, що помилки в ньому нічого не змінюють, хоча в себе нарахувала достатньо".
  • "Наробила 18 помилок, натулила ком, проігнорувала тире. Проте! Текст настільки проникливий, що мені байдуже на помилки. Дякую Вам за текст!"
  • "Просто всі коли писали, думали не про правильність написання, а про сам текст".
  • "Оце називається розділити відповідальність із народом".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

  • Даша Астаф’єва активно займається волонтерством, заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української мови і літератури, а також стала читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповідала про це.
  • Співачка, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.

Також Фокус писав про найсмішніші меми про цьогорічний диктант.