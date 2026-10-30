Зробив дві помилки: автор Радіодиктанту звернувся до українців (фото)

Український письменник та ветеран війни Артур Дронь зізнався, що й сам зробив дві помилки в Радіодиктанті свого авторства.

У Threads поет звернувся до українців із закликом, що помилки — не головне, та подякував людям за долученість до щорічної традиції.

Автор Радіодиктанту зробив дві помилки

"Пост підтримки всім, хто переживає через помилки в диктанті. Я записував із вами власний текст і все одно зробив аж дві. Національна єдність має різні прояви, не переймайтесь", — написав Дронь.

Зокрема, письменник наголосив, що остаточну версію тексту редагували філологи.

"Я надсилаю текст Суспільному, а вони з мовознавцями переконуються у відповідності до норм української мови і виправляють все, що потрібно. Опублікований текст — це не моя вигадка, а мій текст, опрацьований філологами і командою Суспільного", — наголосив ветеран.

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Артур Дронь Фото: Facebook

Реакція мережі

У коментарях українці тепло відреагували на зізнання Дроня:

"Текст настільки пронизливий і з сенсом, що помилки в ньому нічого не змінюють, хоча в себе нарахувала достатньо".

"Наробила 18 помилок, натулила ком, проігнорувала тире. Проте! Текст настільки проникливий, що мені байдуже на помилки. Дякую Вам за текст!"

"Просто всі коли писали, думали не про правильність написання, а про сам текст".

"Оце називається розділити відповідальність із народом".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Даша Астаф’єва активно займається волонтерством, заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української мови і літератури, а також стала читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповідала про це.

Співачка, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.

Також Фокус писав про найсмішніші меми про цьогорічний диктант.