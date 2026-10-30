Допустил две ошибки: автор Радиодиктанта обратился к украинцам (фото)

Украинский писатель и ветеран войны Артур Дронь признался, что и сам допустил две ошибки в радиодиктанте, написанном им самим.

В Threads поэт обратился к украинцам с призывом, что ошибки — не главное, и поблагодарил людей за участие в ежегодной традиции.

Автор Радиодиктанта допустил две ошибки

"Пост в поддержку всех, кто переживает из-за ошибок в диктанте. Я записывал вместе с вами свой текст и всё равно допустил целых две ошибки. Национальное единство имеет разные проявления, не переживайте", — написал Дронь.

В частности, писатель подчеркнул, что окончательную версию текста редактировали филологи.

"Я отправляю текст в Суспильне, а они вместе с лингвистами проверяют его на соответствие нормам украинского языка и исправляют всё, что нужно. Опубликованный текст — это не моя выдумка, а мой текст, отредактированный филологами и командой Суспильного, — подчеркнул ветеран.

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Артур Дронь Фото: Facebook

Реакция сети

В комментариях украинцы тепло отреагировали на признание Дроня:

"Текст настолько проникновенный и содержательный, что ошибки в нём ничего не меняют, хотя я сама нашла в нём немало ошибок".

"Сделала 18 ошибок, вставила лишний запять, пропустила тире. Однако! Текст настолько проникновенный, что мне всё равно на ошибки. Спасибо Вам за текст!"

"Просто все, когда писали, думали не о правильности написания, а о самом тексте".

"Вот что значит разделить ответственность с народом".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Астафьева активно занимается волонтерством, создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором в этом году на Радиодиктанте национального единства. В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказала об этом.

Певица, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.

Кроме того, Фокус писал о самых смешных мемах, посвящённых диктанту этого года.