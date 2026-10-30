Допустил две ошибки: автор Радиодиктанта обратился к украинцам (фото)
Украинский писатель и ветеран войны Артур Дронь признался, что и сам допустил две ошибки в радиодиктанте, написанном им самим.
В Threads поэт обратился к украинцам с призывом, что ошибки — не главное, и поблагодарил людей за участие в ежегодной традиции.
Автор Радиодиктанта допустил две ошибки
"Пост в поддержку всех, кто переживает из-за ошибок в диктанте. Я записывал вместе с вами свой текст и всё равно допустил целых две ошибки. Национальное единство имеет разные проявления, не переживайте", — написал Дронь.
В частности, писатель подчеркнул, что окончательную версию текста редактировали филологи.
"Я отправляю текст в Суспильне, а они вместе с лингвистами проверяют его на соответствие нормам украинского языка и исправляют всё, что нужно. Опубликованный текст — это не моя выдумка, а мой текст, отредактированный филологами и командой Суспильного, — подчеркнул ветеран.
Реакция сети
В комментариях украинцы тепло отреагировали на признание Дроня:
- "Текст настолько проникновенный и содержательный, что ошибки в нём ничего не меняют, хотя я сама нашла в нём немало ошибок".
- "Сделала 18 ошибок, вставила лишний запять, пропустила тире. Однако! Текст настолько проникновенный, что мне всё равно на ошибки. Спасибо Вам за текст!"
- "Просто все, когда писали, думали не о правильности написания, а о самом тексте".
- "Вот что значит разделить ответственность с народом".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Даша Астафьева активно занимается волонтерством, создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором в этом году на Радиодиктанте национального единства. В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказала об этом.
- Певица, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.
Кроме того, Фокус писал о самых смешных мемах, посвящённых диктанту этого года.