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Допустил две ошибки: автор Радиодиктанта обратился к украинцам (фото)

автор радиодиктанта допустил две ошибки
Радиодиктант национального единства-2026 | Фото: Суспільне

Украинский писатель и ветеран войны Артур Дронь признался, что и сам допустил две ошибки в радиодиктанте, написанном им самим.

В Threads поэт обратился к украинцам с призывом, что ошибки — не главное, и поблагодарил людей за участие в ежегодной традиции.

Автор Радиодиктанта допустил две ошибки

"Пост в поддержку всех, кто переживает из-за ошибок в диктанте. Я записывал вместе с вами свой текст и всё равно допустил целых две ошибки. Национальное единство имеет разные проявления, не переживайте", — написал Дронь.

В частности, писатель подчеркнул, что окончательную версию текста редактировали филологи.

"Я отправляю текст в Суспильне, а они вместе с лингвистами проверяют его на соответствие нормам украинского языка и исправляют всё, что нужно. Опубликованный текст — это не моя выдумка, а мой текст, отредактированный филологами и командой Суспильного, — подчеркнул ветеран.

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Артур Дронь
Артур Дронь
Фото: Facebook

Реакция сети

В комментариях украинцы тепло отреагировали на признание Дроня:

  • "Текст настолько проникновенный и содержательный, что ошибки в нём ничего не меняют, хотя я сама нашла в нём немало ошибок".
  • "Сделала 18 ошибок, вставила лишний запять, пропустила тире. Однако! Текст настолько проникновенный, что мне всё равно на ошибки. Спасибо Вам за текст!"
  • "Просто все, когда писали, думали не о правильности написания, а о самом тексте".
  • "Вот что значит разделить ответственность с народом".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

  • Даша Астафьева активно занимается волонтерством, создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором в этом году на Радиодиктанте национального единства. В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказала об этом.
  • Певица, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.

Кроме того, Фокус писал о самых смешных мемах, посвящённых диктанту этого года.