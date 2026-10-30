Відомий український актор розповів про свою невиліковну хворобу (фото)

Український актор Володимир Гладкий зізнався, що багато років намагається жити з автоімунним захворюванням суглобів і хребта — Бехтерєва.

Зірка серіалу "АТП Перевізники" розповів в інтервʼю РБК-Україна, як продовжує займатися спортом та триматися на позитиві.

Володимир Гладкий — про невиліковну хворобу

Насправді хвороба в чоловіка вже 10 років.

"Просто я не знав, що це саме ця хвороба. Коли я дізнався про цю хворобу, для мене це був удар. Але насправді це дуже розповсюджена хвороба. І багато хто з людей думає, що це просто спина болить", — пригадав актор.

Протягом 10 років у Володимира весь час вилітав сідальний нерв. Але завдяки тому, що він весь час займався спортом, воно так не прогресувало.

"У 2015 році було таке, що я взагалі з ліжка встати не міг. Це ще тоді трошки молодший був. Тоді якось там прокапались, а насправді це вже тоді були перші ознаки", — зазначив Гладкий.

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Згодом артист у якийсь момент зрозумів, що не може ходити.

"Тобто знову защемило нерви настільки, що ти з ліжка встаєш в чотири етапи. Потім у мене почала напухати гомілка. Воно виглядало, ніби це або легкий перелом, або вивих. Я зробив рентген — нічого немає. Потім те саме сталося з коліном", — розповів Володимир.

Володимир Гладкий Фото: Instagram

Що за хвороба

За словами актора, хвороба працює так: імунна система думає, що це якась загроза і б'є по міжхребетних хрящиках.

"В якийсь момент хребет може так зростися як "бамбуковий хребет", якщо не звертати на це увагу. І я потрапив до одного лікаря, який засумнівався в діагнозах і почав перевіряти далі. Ми почали здавати аналізи, і виявилось, що це Бехтерєва. Зараз я приймаю ліки, далі займаюсь спортом. І принаймні я знаю, куди мені рухатись", — зізнався Гладкий.

Актор наголосив, що його життя не змінилось, він так само займається спортом. Просто тепер на постійній основі приймає таблетки й двічі на місяць коле уколи, які досить дорогі. Хвороба невиліковна, але вона може піти в ремісію.

Володимир Гладкий Фото: Instagram

"Друзі, в кого є така хвороба, не переживайте, просто рухайтесь, займайтесь спортом і знайдіть собі хорошого ревматолога, і все буде добре", — звернувся до глядачів артист.

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