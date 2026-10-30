Известный украинский актер рассказал о своей неизлечимой болезни (фото)

Украинский актёр Владимир Гладкий признался, что уже много лет пытается жить с аутоиммунным заболеванием суставов и позвоночника — болезнью Бехтерева.

Звезда сериала "АТП Перевозчики" рассказал в интервью РБК-Украина, как продолжает заниматься спортом и сохранять позитивный настрой.

Владимир Гладкий — о неизлечимой болезни

На самом деле у мужчины эта болезнь уже 10 лет.

"Просто я не знал, что это именно эта болезнь. Когда я узнал об этой болезни, для меня это стало шоком. Но на самом деле это очень распространённая болезнь. И многие люди думают, что это просто болит спина", — вспомнил актёр.

В течение 10 лет у Владимира постоянно защемлялся седалищный нерв. Но благодаря тому, что он постоянно занимался спортом, болезнь не прогрессировала.

"В 2015 году было так, что я вообще не мог встать с постели. Тогда я был ещё немного моложе. В тот раз как-то прошло само собой, но на самом деле это уже тогда были первые признаки", — отметил Гладкий.

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Впоследствии артист в какой-то момент понял, что не может ходить.

"То есть нервы снова защемило настолько, что с постели встаешь в четыре этапа. Потом у меня начала отекать голень. Выглядело так, будто это либо лёгкий перелом, либо вывих. Я сделал рентген — ничего не обнаружилось. Потом то же самое случилось с коленом", — рассказал Владимир.

Владимир Гладкий Фото: Instagram

Что это за болезнь?

По словам актёра, болезнь протекает следующим образом: иммунная система считает, что это какая-то угроза, и нападает на межпозвоночные хрящи.

"В какой-то момент позвоночник может срастись, как "бамбуковый позвоночник", если не обращать на это внимания. И я попал к одному врачу, который усомнился в диагнозах и начал проводить дополнительные обследования. Мы начали сдавать анализы, и оказалось, что это болезнь Бехтерева. Сейчас я принимаю лекарства, продолжаю заниматься спортом. И, по крайней мере, я знаю, в каком направлении мне двигаться", — признался Гладкий.

Актёр подчеркнул, что его жизнь не изменилась, он по-прежнему занимается спортом. Просто теперь он постоянно принимает таблетки и два раза в месяц делает уколы, которые стоят довольно дорого. Болезнь неизлечима, но она может перейти в ремиссию.

Владимир Гладкий Фото: Instagram

"Друзья, у кого есть такая болезнь, не переживайте, просто двигайтесь, занимайтесь спортом и найдите себе хорошего ревматолога, и всё будет хорошо", — обратился к зрителям артист.

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