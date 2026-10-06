"Невыносимая боль": звезда "Зважених та щасливих" призналась в тяжелой болезни

Известная украинская фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская откровенно призналась, что страдает тяжелым заболеванием. Знаменитости часто плохо из-за приступов.

Тренер сильно страдает от мигрени. Из-за этого она редко появляется в соцсетях. Об этом Боржемская рассказала на своей странице в Instagram (uzelkova.marina).

У Марины Боржемской тяжелая болезнь

У звезды бывают сильные приступы мигрени, которые порой лишают её обычной жизни.

"Об этом я никогда не рассказывала. В последнее время я почти ничего не публиковала. Не потому, что потеряла мотивацию или мне больше не хотелось делиться. Мне просто было очень плохо. Я страдаю от мигрени. И в последнее время она стала настолько сильной, что иногда лишает меня нормальной жизни", — рассказала тренер.

По словам Боржемской, бывают дни, когда она чувствует себя очень плохо, и её самое большое желание — чтобы боль поскорее прошла. Сейчас спортсменка учится с этим мириться.

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"Бывают дни, когда свет причиняет боль, звуки становятся невыносимыми, а единственное желание — запереться в темной комнате и просто ждать, пока боль отступит. И особенно сложно с этим смириться, когда ты фитнес-тренер. Ты привыкла быть активной, сильной, мотивировать других, всегда улыбаться. Но иногда твое собственное тело говорит: "Сегодня — нет". И я учусь это принимать. Я делюсь этим, потому что, возможно, кто-то сейчас переживает то же самое. Вы не одни", — добавила Боржемская.

Как выглядит Марина Боржемская Фото: Instagram

Что известно о Марине Боржемской

Фитнес-тренер была замужем за боксёром Вячеславом Узелковым. В 2018 году супруги развелись. Боржемская воспитывает сына Роберта и дочь Оливию.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков Фото: Instagram

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