Лидер "Другої ріки" заявил о серьезных проблемах со здоровьем: ему пришлось отменить концерт

Украинский рок-музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Из-за плохого самочувствия артист вынужден отменить концерт в Днепре.

Об этом Харчишин сообщил в Instagram (valeriy.kharchyshyn_dr). Певец перенес концерт, на котором должен был выступить 30 сентября, на начало 2027 года.

У Харчишина проблемы со здоровьем

Группа "Друга ріка" должна была выступить с симфоническим оркестром в Днепре 30 сентября. Однако из-за проблем со здоровьем Харчишин отменил концерт.

По словам певца, за долгие годы карьеры ему не раз приходилось выходить на сцену, плохо себя чувствуя. Но на этот раз болезнь лишила его сил.

"У меня печальные новости. Из-за моей болезни мы вынуждены перенести концерт с симфоническим оркестром. За годы выступлений на сцене мне не раз приходилось выходить на сцену не в лучшей форме, но на этот раз болезнь лишила меня всех сил", — рассказал Харчишин.

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Артист подчеркнул, что с нетерпением ждал этой встречи, и ему жаль, что она откладывается.

"Надеюсь на ваше понимание. Обнимаю и до встречи", — добавил певец.

Какие именно проблемы со здоровьем возникли у Харчишина — пока неизвестно.

У Харчишина нет почки

Ранее известный певец признался, что перенес операцию по удалению почки. Из-за этого он признан негодным к службе и официально списан.

"У меня есть пара органов, которых нет. Я способен выходить на сцену и делать это настолько хорошо, насколько могу. Когда я не смогу, я не буду выходить, я буду сидеть в студии и писать песни. Записывать, и, возможно, их будет петь кто-то другой", — рассказывал Харчишин.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Валерий Харчишин высказался за приглашение артистов при условии, что они действительно собирают средства на нужды Сил обороны. Музыкант признался, что "Друга ріка" отдаёт все деньги, вырученные на аукционах, а концертные сборы часто сводятся к нулю.

Также лидер группы "Друга ріка" заинтриговал поклонников своей личной жизнью — в сети появились кадры с его новой избранницей.

Кроме того, Валерий Харчишин рассказал о сыне, который служит в ВСУ. Его удивило решение парня поступить на военную службу.