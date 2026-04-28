Валерий Харчишин показал свою новую возлюбленную: что известно об их отношениях (фото)

Лидер группы "Друга Ріка" снова заинтриговал поклонников личной жизнью — в сети появились кадры с его новой избранницей. Артист не раскрывает подробностей, но романтическое видео у моря говорит само за себя.

После развода в 2022 году с бывшей женой Юлией, с которой Харчишин прожил более десятилетия и воспитывает двоих детей, певец старался не афишировать личное. Впоследствии стало известно о его отношениях с журналисткой Яниной Соколовой, однако и этот роман завершился.

Теперь же музыкант осторожно открывает новую страницу. В своем профиле в Instagram он поделился атмосферным роликом: лица женщины не видно, зато в кадре есть нежный поцелуй и совместный отдых у моря.

Валерий Харчишин с девушкой Фото: Instagram

"Запланировал поездку на море — осуществил", — коротко подписал видео певец.

Имя любимой и продолжительность их отношений Харчишин не разглашает. Впрочем, ранее он описывал ее как человека, который стал для него поддержкой в сложный период: не только близкой душой, но и тем, к кому возникли настоящие чувства.

Журналистка Янина Соколова заявляла, что впервые за 40 лет жизни ее доверие предал мужчина, ведь она "редко ошибается в людях" и, как правило, такое случалось только с женщинами.

Харчишин назвал условие, при котором готов пойти воевать.

Кроме того, фронтмен группы "Друга ріка" получил нагрудный знак "За содействие обороне Киева". Валерий Харчишин заявил, что вознаграждение, которое он получил принадлежит всем тем людям, которые помогали и работали, чтобы закрыть сборы на нужды армии.