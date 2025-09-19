"Предал доверие": Соколова выговорилась после того, как Харчишин рассказал об их отношениях

Журналистка Янина Соколова заявила, что впервые за 40 лет жизни ее доверие предал мужчина, ведь она "редко ошибается в людях" и, как правило, такое случалось только с женщинами.

Related video

Соответствующий пост Соколова опубликовала после того, как фронтмен группы "Друга Рика" Валерий Харчишин рассказал о романтических отношениях с Яниной, которые они долгое время скрывали по совместной договоренности.

"Я редко ошибаюсь в людях. Обычно это случалось у меня с женщинами. Но чтобы предал доверие мужчина, наверное практика для меня не частая. По крайней мере со мной такое впервые. За всю свою 40-летнюю жизнь мое доверие предал только один человек", — написала Соколова.

Она объяснила, что обычно ее близкое окружение — это любящие, надежные и порядочные люди с незаурядным чувством юмора и жизненной силы.

"В последние дни я думаю о том, что руководит людьми когда они предают доверие тех, кого еще вчера любили. Как сногсшибательно становятся чужими, лицемерными существами без достоинства и чести. И что ими руководит в этот момент, осознавая последствия для самих себя прежде всего. Почему эти люди вдруг лгут. И как они спят ночью зная, что причинили боль", — отметила Соколова.

Журналистка подчеркнула, что мы живем в сложное время, когда каждый находится в борьбе с войной и с самими собой.

"Но странность того, что еще вчера ты был близким, а сегодня чужаком не дает мне ответа на простой вопрос: почему", — подчеркнула Соколова.

Она также намекнула, что Харчишин мог рассказать об их отношениях из-за обид или желания отомстить.

"Если вам плохо сегодня, обратитесь к психологу. Мы имеем линию 5522, которая в кризисный момент остановится от необдуманных действий. Если сидит обида, желание мести и сатисфакции подумайте над тем с чего все начиналось. И ради чего. Не предавайте доверия тех, кого любите. Потому что как-то предав это доверие, со временем человек, которого вы предали перестанет верить в людей и в чувства, которые даются не каждому", — добавила Соколова.

Напомним, 17 сентября фронтмен группы "Друга Рика" Валерий Харчишин рассказал об отношениях с Яниной Соколовой.

15 сентября в интервью Алине Доротюк Харчишин рассказал, что между ним и Яниной Соколовой "кое-что происходит".