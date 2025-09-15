"Кое-что происходит": Харчишин рассказал о личной жизни и отношениях с Яниной Соколовой (видео)

Украинский певец Валерий Харчишин рассказал о своей личной жизни и прокомментировал слухи о романе с журналисткой Яниной Соколовой. Фронтмен группы "Друга Ріка" лаконично отметил, что накануне получил от нее сообщение.

Музыкант пришел на интервью к Алине Доротюк. Та спросила, почему Харчишин тщательно оберегает свою личную жизнь.

Валерий Харчишин ответил на вопросы о личной жизни

"Первое, я понимаю, что я в своих песнях достаточно откровенный. Я там ничего не скрываю. В моих песнях можно найти ответы на все и на ваш вопрос в том числе. Поэтому я об этом не говорю, не рассказываю. Кое-что происходит в моей жизни личной, но это не то, о чем хотелось бы говорить. Жевать личное, когда ты не являешься образцом идеального человека, когда ты не являешься образцом счастливой семьи, когда не можешь помочь людям, помочь чем-то, то лучше не говорить, лучше петь о том, что ты не можешь сказать", — отметил артист.

Доротюк также спросила, какие отношения связывают Валерия с Яниной Соколовой.

"Вчера получил от нее сообщение. И вчера дал ответ", — лаконично ответил фронтмен группы "Друга Ріка" и улыбнулся.

Валерий Харчишин и Янина Соколова Фото: YouTube

Харчишин и Соколова: откуда слухи о романе

В мае 2022 года артист развелся со своей женой Юлией, с которой он прожил 13 лет в браке. Пара стала родителями двух сыновей. По словам Валерия Харчишина, они взрослые люди, которые имеют общих детей, поэтому должны общаться, даже если не живут вместе.

Янина Соколова также в 2022 году сообщила, что развелась с мужем — украинским банкиром Владимиром Литвином.

Журналистка в интервью Алине Доротюк говорила, что у нее и бывшего мужа уже есть новые отношения, поэтому слухи о фиктивном разводе неправдивы. Она призналась, что не говорит о личной жизни, потому что не хочет громких заголовков в медиа.

Харчишин и Соколова давно знакомы, имеют общие проекты: например, клип группы "Друга Ріка" на песню "Сьомий день", в котором они сыграли влюбленных.

