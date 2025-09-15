"Дещо відбувається": Харчишин розповів про особисте життя та стосунки з Яніною Соколовою (відео)

Український співак Валерій Харчишин розповів про своє особисте життя та прокоментував чутки про роман з журналісткою Яніною Соколовою. Фронтмен гурту "Друга Ріка" лаконічно зазначив, що напередодні отримав від неї повідомлення.

Музикант прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк. Та запитала, чому Харчишин ретельно оберігає своє особисте життя.

Валерій Харчишин відповів на запитання про особисте життя

"Перше, я розумію, що я в своїх піснях досить відвертий. Я там нічого не приховую. В моїх піснях можна знайти відповіді на все і на ваше питання в тому числі. Тому я про це не говорю, не розповідаю. Дещо відбувається в моєму житті особистому, але це не те, про що хотілось би говорити. Жувати особисте, коли ти не є взірцем ідеальної людини, коли ти не є взірцем щасливої родини, коли не можеш зарадити людям, допомогти чимось, то краще не говорити, краще співати про те, що ти не можеш сказати", — зазначив артист.

Доротюк також запитала, які стосунки повʼязують Валерія з Яніною Соколовою.

"Вчора отримав від неї повідомлення. І вчора дав відповідь", — лаконічно відповів фронтмен гурту "Друга Ріка" і посміхнувся.

Валерій Харчишин та Яніна Соколова Фото: YouTube

Харчишин та Соколова: звідки чутки про роман

У травні 2022 року артист розлучився зі своєю дружиною Юлією, з якою він прожив 13 років у шлюбі. Пара стала батьками двох синів. За словами Валерія Харчишина, вони дорослі люди, які мають спільних дітей, тому повинні спілкуватися, навіть якщо не живуть разом.

Яніна Соколова також у 2022 році повідомила, що розлучилася з чоловіком — українським банкіром Володимиром Литвином.

Журналістка в інтервʼю Аліні Доротюк говорила, що вона та колишній чоловік уже мають нові стосунки, тому чутки про фіктивне розлучення неправдиві. Вона зізналася, що не говорить про особисте життя, бо не хоче гучних заголовків у медіа.

Харчишин і Соколова давно знайомі, мають спільні проєкти: наприклад, кліп гурту “Друга Ріка” на пісню "Сьомий день", у якому вони зіграли закоханих.

