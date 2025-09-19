"Зрадив довіру": Соколова виговорилась після того, як Харчишин розповів про їх стосунки

Журналістка Яніна Соколова заявила, що вперше за 40 років життя її довіру зрадив чоловік, адже вона "рідко помиляєтсья в людях" і, зазвичай, таке траплялось лише з жінками.

Related video

Відповідний пост Соколова опублікувала після того, як фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про романтичні стосунки з Яніною, які вони довгий час приховували за спільною домовленістю.

"Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це траплялося у мене з жінками. Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно практика для мене не часта. Принаймні зі мною таке вперше. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина", — написала Соколова.

Вона пояснила, що зазвичай її близьке оточення — це люблячі, надійні та порядні люди з неабияким почуттям гумору і життєвої сили.

"Останніми днями я думаю про те, що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили. Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що завдали болю", — зазначила Соколова.

Журналістка підкреслила, що ми живемо у складний час, коли кожен перебуває у боротьбі із війною та з самими собою.

"Але дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем не дає мені відповіді на просте питання: чому", — наголосила Соколова.

Вона також натякнула, що Харчишин міг розповісти про їх стосунки через образи чи бажання помститись.

"Якщо вам кепсько сьогодні, зверніться до психолога. Ми маємо лінію 5522, яка в кризовий момент зупиниться від необдуманих дій. Якщо сидить образа, бажання помсти і сатисфакції подумайте над тим з чого все починалося. І заради чого. Не зраджуйте довіри тих, кого любите. Бо якось зрадивши цю довіру, з часом людина, яку ви зрадили перестане вірити в людей і в почуття, які даються не кожному", — додала Соколова.

Нагадаємо, 17 вересня фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про стосунки з Яніною Соколовою.

15 вересня в інтерв'ю Аліні Доротюк Харчишин розповів, що між ним і Яніною Соколовою "дещо відбувається".