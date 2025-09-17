"Вимушене зізнання": фронтмен "Другої Ріки" розповів про стосунки з Яніною Соколовою

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин вперше публічно підтвердив, що раніше мав романтичні стосунки з журналісткою Яніною Соколовою, які наразі завершені. Музикант зазначив, що раніше уникали обговорення особистого життя, аби не підживлювати чутки та "жовту" пресу.

За інформацією зі сторінки Валерія Харчишина в Facebook, музикант зробив "вимушене зізнання", пояснивши, що мовчання щодо стосунків спричинило плітки та навіть почало заважати професійній діяльності.

"Ми свідомо публічно не оголошували про стосунки з Яніною Соколовою — у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності. Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності", — написав Харчишин.

Музикант зазначив, що тепер робить заяву для уникнення маніпуляцій та запобігання поширенню недостовірної інформації. Він підтвердив, що певний період його життя він був у стосунках із журналісткою, але наразі вони завершені.

Фронтмен "Другої Ріки" розповів про стосунки з Яніною Соколовою Фото: Скриншот

Харчишин також пояснив, що не хотів оголошувати про стосунки і їхнє припинення у публічному просторі. За його словами, натяки на це можна знайти у текстах його пісень, зокрема у композиції "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", яку він вважає "фінальним акордом цієї історії".

Музикант попросив журналістів та громадськість більше не повертатися до цієї теми та подякував за розуміння.

Варто зауважити, що на своїх сторінках у соціальних мережах, на момент написання матеріалу, Яніна Соколова не коментувала стосунки з музикантом.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Аліні Доротюк Валерій Харчишин поділився подробицями особистого життя та прокоментував чутки про його можливий роман із журналісткою Яніною Соколовою. Фронтмен гурту "Друга Ріка" тоді зізнався, що напередодні отримав від неї повідомлення. Загалом, артист і Соколова давно знайомі та неодноразово співпрацювали, зокрема у кліпі "Сьомий день", де вони виконали ролі закоханих.

Також Фокус писав, що під час цієї розмови журналістка прямо запитала Харчишина про стосунки з Яніною, яка молодша за нього на десять років. Артист відповів, що навколо його приватного життя в мережі чимало публікацій, проте він хотів би, щоб увага була зосереджена передусім на його музиці та творчості.