"Вынужденное признание": фронтмен "Другої Ріки" рассказал об отношениях с Яниной Соколовой

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин впервые публично подтвердил, что ранее имел романтические отношения с журналисткой Яниной Соколовой, которые сейчас завершены. Музыкант отметил, что ранее избегали обсуждения личной жизни, чтобы не подпитывать слухи и "желтую" прессу.

По информации со страницы Валерия Харчишина в Facebook, музыкант сделал "вынужденное признание", объяснив, что молчание об отношениях вызвало сплетни и даже начало мешать профессиональной деятельности.

"Мы сознательно публично не объявляли об отношениях с Яниной Соколовой — у каждого были собственные дела, а личная жизнь не нуждалась в медийности. Избегали этой темы, чтобы не подпитывать "желтые" заголовки. Но молчание порождает сплетни, и в конце концов это начало мешать профессиональной деятельности", — написал Харчишин.

Музыкант отметил, что теперь делает заявление во избежание манипуляций и предотвращения распространения недостоверной информации. Он подтвердил, что определенный период его жизни он был в отношениях с журналисткой, но сейчас они завершены.

Фронтмен "Другої Ріки" рассказал об отношениях с Яниной Соколовой Фото: Скриншот

Харчишин также объяснил, что не хотел объявлять об отношениях и их прекращении в публичном пространстве. По его словам, намеки на это можно найти в текстах его песен, в частности в композиции "Залишаю дім" группы "Друга Ріка", которую он считает "финальным аккордом этой истории".

Музыкант попросил журналистов и общественность больше не возвращаться к этой теме и поблагодарил за понимание.

Стоит заметить, что на своих страницах в социальных сетях, на момент написания материала, Янина Соколова не комментировала отношения с музыкантом.

Напомним, ранее в интервью Алине Доротюк Валерий Харчишин поделился подробностями личной жизни и прокомментировал слухи о его возможном романе с журналисткой Яниной Соколовой. Фронтмен группы "Друга Ріка" тогда признался, что накануне получил от нее сообщение. В общем, артист и Соколова давно знакомы и неоднократно сотрудничали, в частности в клипе "Седьмой день", где они исполнили роли влюбленных.

Также Фокус писал, что во время этого разговора журналистка прямо спросила Харчишина об отношениях с Яниной, которая моложе его на десять лет. Артист ответил, что вокруг его частной жизни в сети немало публикаций, однако он хотел бы, чтобы внимание было сосредоточено прежде всего на его музыке и творчестве.