Фронтмен группы "Друга ріка" получил нагрудный знак "За содействие обороне Киева"

Валерий Харчишин заявил, что вознаграждение, которое он получил принадлежит всем тем людям, которые помогали и работали, чтобы закрыть сборы на нужды армии.

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50-летнего лидера группы "Друга ріка" Валерия Харчишина получил нагрудный отметили нагрудным знаком "За содействие обороне Киева". Радостной вестью артист поделился у себя на странице в Инстаграм.

В частности, певец сообщил, что награду ему вручили на Киевском форуме волонтеров.

Артист пояснил, что он не является единоличным волонтером, а всю деятельность, направленную на помощь Киеву/стране, осуществлял/осуществляет вместе с группой "Друга Ріка", поэтому, по его мнению, эта награда принадлежит группе и команде "ДР", а также всем, кто помогает нам закрывать потребности для спасения страны.

"Действительно, мы не были самыми большими защитниками Киева. С самого начала полномасштабного вторжения мы, как и все украинцы, взялись за спасение страны и делали все возможное для этого. Поскольку на тот момент были в Киеве, спасали то место, где находились. Поэтому считаем эту награду не только за оборону Киева, а за все, что мы делали, делаем и будем делать в течение полномасштабного вторжения", — написал Харчишин.

Заметим, ранее Валерий Харчишин рассказал, что не может стать на защиту Украины и воевать непосредственно на фронте. Причиной тому является то, что у артиста нет одной почки. Именно поэтому он работает в тылу и помогает армии, как волонтер.

Напомним, ранее мы писали, что Валерий Харчишин объяснил, почему артисты заслуживают бронирования от армии .

Кроме этого, Фокус писал, что Валерий Харчишин рассказал о тяжелой болезни 16-летнего сына.