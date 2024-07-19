Фронтмен гурту "Друга ріка" отримав нагрудний знак "За сприяння обороні Києва"

Валерій Харчишин заявив, що винагорода, яку він отримав належить усім тим людям, які допомагали і працювали, щоб закрити збори на потреби армії.

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50-річного лідера гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина отримав відзначили нагрудним знаком "За сприяння обороні Києва". Радісною звісткою артист поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, співак повідомив, що нагороду йому вручили на Київському форумі волонтерів.

Артист пояснив, що він не є одноосібним волонтером, а всю діяльність, направлену на допомогу Києву/країні, здійснював/здійснює разом з гуртом "Друга Ріка", тому, на його думку, ця нагорода належить гурту та команди "ДР", а також усіх, хто допомагає нам закривати потреби для порятунку країни.

"Направду, ми не були найбільшими захисниками Києва. Від самого початку повномасштабного вторгнення ми, як і всі українці, взялися за порятунок країни й робили все можливе для цього. Оскільки на той момент були в Києві, рятували те місце, де знаходилися. Тож вважаємо цю нагороду не тільки за оборону Києва, а за все, що ми робили, робимо і будемо робити протягом повномасштабного вторгнення", — написав Харчишин.

Зауважимо, раніше Валерій Харчишин розповів, що не може стати на захист України та воювати безпосередньо на фронті. Причиною того є те, що у артиста немає однієї нирки. Саме тому він працює в тилу і допомагає армії, як волонтер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Валерій Харчишин пояснив, чому артисти заслуговують на бронювання від армії.

Крім цього, Фокус писав, що Валерій Харчишин розповів про важку хворобу 16-річного сина.