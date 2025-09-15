"Не до концертов": Харчишин назвал условие, при котором готов пойти воевать (видео)
Украинский певец Валерий Харчишин выступил за бронирование артистов при условии, что те действительно собирают средства на нужды Сил обороны. Музыкант признался, что "Друга Ріка" отдает все деньги с аукционов, а концертные сборы часто уходят в ноль.
Артист пришел на интервью к Алине Доротюк. Он рассказал также, при каком условии готов пойти воевать.
Бронирование артистов
Лидер группы "Друга Ріка" против бронирования артистов, которые ничего не делают для армии.
"Для тех, которые действительно могут это делать. А если он просто хочет спрятаться и время от времени один концертик лабанул, какие-то 100 тысяч занес и пошел косить миллионы, ну тогда на**р нада", — сказал Харчишин.
Группа музыканта отдает 100% денег, которые они реализуют с аукционов на концертах.
"Это порой сумма, которая приближается к нашим концертным сборам. Потому что из концертных сборов ты должен взять на логистику, на все операционные расходы", — подчеркнул фронтмен "Другої Ріки".
Он добавил, что иногда после всех операционных расходов может остаться ноль или вообще минус.
В частности, музыканты ведут проект по созданию электробагги, которые будут беспилотными и на оптоволокне. Военные сами просят о таких электромобилях.
Готов пойти воевать
Также Харчишин признался, что, несмотря на списание из армии, готов взять оружие в руки, если враг снова будет приближаться к его дому.
"Если будет идти речь о ближнем бое. И будет не до пения, не до концертов, не до сбора средств, уже некому собирать. Ты будешь на себя. Вот оружие, вот враг", — сказал артист.
Харчишин отметил, что военной профессии не имеет, но может стрелять и водить любой автомобиль по любой почве.
