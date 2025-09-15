"Не до концертів": Харчишин назвав умову, за якої готовий піти воювати (відео)

Український співак Валерій Харчишин виступив за бронювання артистів за умови, що ті дійсно збирають кошти на потреби Сил оборони. Музикант зізнався, що "Друга Ріка" віддає всі гроші з аукціонів, а концертні збори часто йдуть в нуль.

Артист прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк. Він розповів також, за якої умови готовий піти воювати.

Валерій Харчишин розповів про своє ставлення до бронювання артистів (див. з 42:26)

Бронювання артистів

Лідер гурту "Друга Ріка" проти бронювання артистів, які нічого не роблять для війська.

"Задля тих, які дійсно можуть це робити. А якщо він просто хоче сховатися і час від часу один концертік лабанув, якісь 100 тисяч заніс і пішов косити мільйони, ну тоді на**р нада", — сказав Харчишин.

Гурт музиканта віддає 100% грошей, які вони реалізують з аукціонів на концертах.

"Це часом сума, яка наближається до наших концертних зборів. Бо з концертних зборів ти мусиш взяти на логістику, на всі операційні витрати", — наголосив фронтмен "Другої Ріки".

Він додав, що іноді після всіх операційних витрат може залишитися нуль або взагалі мінус.

Зокрема, музиканти ведуть проєкт щодо створення електробагі, які будуть безпілотними та на оптоволокні. Військові самі просять про такі електромобілі.

Готовий піти воювати

Також Харчишин зізнався, що, попри списання з армії, готовий взяти зброю до рук, якщо ворог знову наближатиметься до його дому.

"Якщо буде йтися про ближній бій. І буде не до співів, не до концертів, не до збору коштів, уже немає кому збирати. Ти будеш на себе. Ось зброя, ось ворог", — сказав артист.

Харчишин наголосив, що військової професії не має, але може стріляти та водити будь-який автомобіль по будь-якому ґрунту.

Крім того, один з трьох синів музиканта, Дмитро, на фронті.