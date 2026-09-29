Лідер "Другої ріки" заявив про серйозні проблеми зі здоров'ям: йому довелось скасувати концерт

Український рок-музикант та лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин відверто розповів про проблеми зі здоров’ям. Через погане самопочуття артист вимушений скасувати концерт у Дніпрі.

Про це Харчишин повідомив в Instagram (valeriy.kharchyshyn_dr). Співак переніс концерт, на якому мав виступити 30 вересня, на початок 2027 року.

У Харчишина проблеми зі здоров’ям

Гурт "Друга ріка" мав виступити з симфонічним оркестром у Дніпрі 30 вересня. Однак, через проблеми зі здоров’ям, Харчишин скасував концерт.

За словами співака, за довгі роки кар’єри йому не раз доводилося виходити на сцену з поганим самопочуттям. Але цього разу хвороба забрала його сили.

"Маю сумні новини. Через мою хворобу ми змушені перенести концерт із симфонічним оркестром. За роки на сцені мені не раз доводилося виходити не дуже здоровим, але цього разу хвороба забрала всі сили", — розповів Харчишин.

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Артист наголосив, що дуже чекав цієї зустрічі, і йому прикро, що вона відкладається.

"Сподіваюся на ваше розуміння. Обіймаю й до зустрічі", — додав співак.

Які саме проблеми зі здоров’ям виникли у Харчишина – поки невідомо.

У Харчишина немає нирки

Раніше відомий співак зізнався, що переніс операцію з видалення нирки. Через це він непридатний до служби і офіційно списаний.

«У мене є пару органів, яких немає. Я здатний виходити на сцену і робити це настільки добре, наскільки я можу. Коли я не зможу, я не буду виходити, я буду сидіти на студії і писати пісні. Записувати і, можливо, хтось буде співати їх інший», — розповідав Харчишин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Валерій Харчишин виступив за бронювання артистів за умови, що ті дійсно збирають кошти на потреби Сил оборони. Музикант зізнався, що "Друга Ріка" віддає всі гроші з аукціонів, а концертні збори часто йдуть в нуль.

Також лідер гурту "Друга Ріка" заінтригував шанувальників особистим життям — у мережі з’явилися кадри з його новою обраницею.

Крім того, Валерій Харчишин розповів про сина, який служить у ЗСУ. Його здивувало рішення хлопця вступити у військо.