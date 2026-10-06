"Нестерпний біль": зірка "Зважених та щасливих" зізналась у важкій хворобі

Відома українська фітнес-тренерка та зірка "Зважених та щасливих" Марина Боржемська відверто зізналась, що має важку хворобу. Знаменитість часто страждає через напади.

Тренерка дуже страждає від мігрені. Через це вона рідко з’являється у соцмережах. Про це Боржемська розповіла на своїй сторінці в Instagram (uzelkova.marina).

Марина Боржемська має тяжку хворобу

Зірка має сильні напади мігрені, які іноді забирають у неї звичайне життя.

"Про це я ніколи не розповідала. Останнім часом я майже нічого не постила. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано. Я страждаю на мігрені. І останнім часом вони стали настільки сильними, що іноді забирають у мене звичайне життя", — розповіла тренерка.

За словами Боржемської, бувають дні, коли вона почувається дуже погано і її найбільше бажання – щоб біль скоріше минув. Зараз спортсменка вчиться це приймати.

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"Бувають дні, коли світло болить, звуки стають нестерпними, а єдине бажання — закритися в темній кімнаті й просто чекати, поки біль відступить. І особливо складно це приймати, коли ти фітнес-тренер. Ти звикла бути активною, сильною, мотивувати інших, завжди усміхатися. Але іноді твоє власне тіло каже: "Сьогодні — ні". І я вчуся це приймати. Я ділюся цим, бо, можливо, хтось зараз переживає те саме. Ви не одні", — додала Боржемська.

Як виглядає Марина Боржемська Фото: Instagram

Що відомо про Марину Боржемську

Фітнес-тренерка перебувала у шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковим. У 2018 році подружжя розлучилось. Боржемська виховує сина Роберта та доньку Олівію.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узелков Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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До речі, співачка Monokate (Катерина Павленко) заявила, що призупиняє свою концертну діяльність. Знаменитість зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров’ям.

Крім того, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин відверто розповів про проблеми зі здоров’ям. Через погане самопочуття артист вимушений скасувати концерт у Дніпрі.