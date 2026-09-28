Зірка Євробачення від України призупинила концерти через проблеми зі здоров'ям

Відома співачка Monokate (Катерина Павленко), яка раніше представляла Україну на Євробаченні, заявила, що призупиняє свою концертну діяльність. Знаменитість зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров’ям.

Через це співачці треба певний час на відновлення. Про це Павленко повідомила на своїй сторінці в Instagram (monokatee).

Катерина Павленко має проблеми зі здоров’ям

За словами артистки, наразі вона зіткнулася з проблемами зі здоров’ям, які вимагають прийняття серйозних рішень і часу на відновлення.

Через стан здоров’я Павленко доведеться тимчасово припинити активну концертну діяльність. Таким чином, виступи, які були заплановані на жовтень, вона перенесла на березень 2027 року.

"Нові дати буде оголошено згодом. Зараз мій режим вимагає максимального спокою та мінімізації подорожей. Сподіваюся, що це ненадовго", — зазначила співачка.

Однак зірка вирішила знайти позитив у цій непростій ситуації. Тому Катерна планує присвятити вільний час роботі в студії, щоб завершити музику, яку не вдавалося закінчити через підготовку до гастролей.

Видео дня

"До скорої зустрічі! Сподіваюся, вона відбудеться раніше, ніж ви думаєте. Також я відкрита до музичних колаборацій", — додала Павленко.

Що відомо про Катерину Павленко

У 2020 році разом з гуртом Go_A Катерина Павленко перемогла у Нацвідборі на Євробачення з піснею Solovey. У 2021-му вони представили Україну на Євробаченні з хітом SHUM і посіли 5-те місце.

Після Євробачення Go_A активно гастролювали за кордоном. У 2025 році Павленко офіційно представила сольний проєкт Monokate.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Катерина Павленко кардинально змінила імідж. Артистка, яка нині розвиває сольну кар’єру під сценічним ім’ям Monokate, постала в несподіваному образі білявки.

Також співачка різко висловилася про свою участь у Національному відборі 2026. Відповідний коментар артистка залишила в соцмережах у відповідь на запитання користувача.

Крім того, Катерина Павленко розповіла історію про те, як її голос не потрапив до польської гри про пригоди відьмака Геральта з Рівії.