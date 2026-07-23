Солістка Go_A могла співати у "Відьмаку", та впустила шанс: "Забули відповісти на лист"

Катерина Павленко розповіла історію про те, як її голос не потрапив до польської гри про пригоди відьмака Геральта з Рівії.

Вона відповіла на пост співачки Юлії Вітранюк, яка опублікувала свої вокальні імпровізації та пожартувала, що хоче записувати треки до "Відьмака".

Юлія Вітранюк записала трек та сказала, що могла б співати у "Відьмаку"

У коментарях їй відповіла Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, яка представляла Україну на "Євробаченні" в 2021 році у Роттердамі з легендарним треком "Шум", посівши 5-те місце у фіналі та здобувши світову популярність.

"По болючому. Нам на пошту прийшов лист від творців "Відьмака", що вони хочуть мій голос в саундтрек. На нього "забули" відповісти", — написала співачка та додала, що це було в 2021 році.

Катерина Павленко зробила зізнання Фото: Скріншот

В коментарях інші подумали, що це міг бути четвертий "Відьмак" від CD Projekt Red, який зараз у розробці, або доповнення до третьої гри, одне з яких якраз анонсували.

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Трейлер четвертого "Відьмака"

Нагадаємо, що Фокус раніше повідомляв, що:

Один із головних співробітників CD Projekt RED Павло Саско, який зараз є провідним розробником квестів для Cyberpunk 2077, розповів, який квест у "Відьмак 3" був найскладнішим.

А команда колишніх розробників "Відьмака", студія Rebel Wolves, представила опис персонажів у своїй новій грі Blood of Dawnwalker.

Також стало відомо, що помер майстер Тарас Лошак. Він понад десять років виготовляв традиційні українські духові інструменти. На створених Лошаком сопілках грали музиканти Go_A, Kalush Orchestra, TaRuTa та "КораЛЛі" і звучання його інструментів чув увесь світ на Євробаченні.