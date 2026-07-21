Помер відомий майстер сопілок Тарас Лошак: його інструменти звучали на Євробаченні

Тарас Лошак помер у 46 років. Свого часу він продовжив родинну справу та понад десять років виготовляв традиційні українські духові інструменти.

На створених Лошаком сопілках грали музиканти Go_A, Kalush Orchestra, TaRuTa та "КораЛЛі" і звучання його інструментів чув увесь світ на Євробаченні. Про смерть майстра повідомили місцеві ЗМІ.

Сопілки Тараса Лошака звучали на Євробаченні

Тарас Лошак був відомий як майстер сопілок і традиційних бойківських пищалок. На його інструментах грали професійні музиканти та учасники відомих українських гуртів. Майстер багато років працював над збереженням традицій виготовлення народних духових інструментів.

"Помер відомий майстер музичних інструментів Тарас Лошак… Світла і вічна пам’ять! Співчуття родині. Це велика втрата для всієї України", — написала Ярина Товкайло.

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Майстер жив і працював у Долині на Івано-Франківщині, де облаштував майстерні та виготовляв інструменти з різних порід деревини. Сопілкарство стало для Тараса Лошака продовженням сімейної традиції.

Його прадід керував муніципальним оркестром у Болехові, а під час Першої світової війни — військовим оркестром. Дід також був диригентом, а батько Ярослав Лошак грав на скрипці та ремонтував різні музичні інструменти.

За освітою Тарас Лошак був юристом і не одразу зацікавився родинною справою. Але з 2013 року почав допомагати батькові та сам виробляти музичні інструменти.

"Я спершу помагав батькові, носив патики, далі колов і різав заготовки. Коли вчився в інституті, то вже почав точити. Далі було перше замовлення – 38 сопілок. З них десь вісім я викинув, бо зіпсував", — розповідав Тарас Лошак.

Окремим напрямом його роботи стали бойківські пищалки — традиційні шестидіркові інструменти, які відрізняються від поширеніших гуцульських різновидів формою та звучанням.

Особливо відомою стала співпраця майстра з гуртом Go_A. Виготовлена Тарасом Лошаком сопілка звучала на пісенному конкурсі Євробачення-2021 у композиції "SHUM". Тоді гурт посів п'яте місце у фіналі конкурсу.

На сопілках майстра грали й музиканти Kalush Orchestra — гурту, який у 2022 році переміг на Євробаченні.

Музиканти Kalush Orchestra грали на сопілках Тараса Лошака

Замовлення надходили майстрові з різних регіонів України.

"З Херсонщини багато замовляли. У Голій Пристані була сильна школа сопілки – дуже хороший викладач. Вони в конкурсах перемагали. Миколаївська область багато замовляла, Донеччина. Музична школа з Добропілля в мене брала сопілки", — розповідав Тарас Лошак.

Майстер розповідав, що виготовлення сопілки займало багато часу. Адже тверді породи дерева спочатку висушували роками, потім виварювали у спеціальній суміші воску й парафіну, знов давали "відпочити" і тільки тоді робили із заготовки сопілку.

У запасах майстра була деревина заготовлена ще наприкінці 1980-х років.

"У мене є сопілка, зроблена з грушки, яка вистояна 35 років. Це ще з татових запасів. У 1989 році був сильний буревій і багато садів у районі поломило", — розповідав майстер.

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