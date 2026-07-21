Скончался известный мастер сопилок Тарас Лошак: его инструменты звучали на Евровидении

Тарас Лошак скончался в возрасте 46 лет. В свое время он продолжил семейное дело и более десяти лет изготавливал традиционные украинские духовые инструменты.

На сопилках, созданных Лошаком, играли музыканты Go_A, Kalush Orchestra, TaRuTa и "КораЛЛи", а звучание его инструментов услышал весь мир на "Евровидении". О смерти мастера сообщили местные СМИ.

Флейты Тараса Лошака прозвучали на "Евровидении"

Тарас Лошак был известен как мастер по изготовлению сопилок и традиционных бойковских пищалок. На его инструментах играли профессиональные музыканты и участники известных украинских групп. Мастер много лет работал над сохранением традиций изготовления народных духовых инструментов.

"Умер известный мастер по изготовлению музыкальных инструментов Тарас Лошак… Светлая и вечная память! Соболезнования семье. Это большая утрата для всей Украины", — написала Ярина Товкайло.

Відео дня

Мастер жил и работал в Долине в Ивано-Франковской области, где оборудовал мастерские и изготавливал инструменты из различных пород дерева. Изготовление сопилок стало для Тараса Лошака продолжением семейной традиции.

Его прадед руководил муниципальным оркестром в Болехове, а во время Первой мировой войны — военным оркестром. Дед также был дирижером, а отец, Ярослав Лошак, играл на скрипке и ремонтировал различные музыкальные инструменты.

По образованию Тарас Лошак был юристом и не сразу заинтересовался семейным делом. Но с 2013 года он начал помогать отцу и сам изготавливать музыкальные инструменты.

"Сначала я помогал отцу, носил поленья, потом колол и распиливал заготовки. Когда учился в институте, уже начал точить. Затем был первый заказ — 38 сопилок. Из них где-то восемь я выбросил, потому что испортил", — рассказывал Тарас Лошак.

Отдельным направлением его творчества стали бойковские пищалки — традиционные шестиотверстные инструменты, отличающиеся от более распространенных гуцульских разновидностей формой и звучанием.

Особенно известным стало сотрудничество мастера с группой Go_A. Изготовленная Тарасом Лошаком сопилка прозвучала на песенном конкурсе "Евровидение-2021" в композиции "SHUM". Тогда группа заняла пятое место в финале конкурса.

На сопилках мастера играли и музыканты Kalush Orchestra — группы, которая в 2022 году победила на "Евровидении".

Музыканты Kalush Orchestra играли на сопилках Тараса Лошака

Заказы поступали мастеру из разных регионов Украины.

"Из Херсонской области поступало много заказов. В Голой Пристани была сильная школа игры на сопилке — очень хороший преподаватель. Они побеждали в конкурсах. Николаевская область заказывала много, Донецкая область тоже. Музыкальная школа из Доброполья заказывала у меня сопилки", — рассказывал Тарас Лошак.

Мастер рассказывал, что изготовление сопилки занимало много времени. Ведь твердые породы дерева сначала высушивали годами, затем вываривали в специальной смеси воска и парафина, снова давали "отдохнуть" и только тогда из заготовки делали инструмент.

В запасах мастера была древесина, заготовленная ещё в конце 1980-х годов.

"У меня есть сопилка, сделанная из груши, которой уже 35 лет. Она осталась ещё от отца. В 1989 году был сильный ураган, и он повредил многие сады в округе", — рассказывал мастер.

Напомним, что Фокус ранее писал, что: