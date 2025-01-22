Один із творців "Відьмак 3" назвав найскладніший квест у грі

Павло Саско зізнався, що цей квест позбавив його сну і мало не зламав.

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Один із головних співробітників CD Projekt RED Павло Саско, який зараз є провідним розробником квестів для Cyberpunk 2077, розповів, який квест у "Відьмак 3" був найскладнішим, пише GamesRadar+.

За словами Саско, через один цей квест він "втрачав розум і сон". Варто зазначити, що під час виходу The Witcher 3: Wild Hunt, Саско обіймав посаду провідного дизайнера квестів у грі.

Йдеться про битву при Каер Морхені, яка є частиною основної історії "Відьмак 3" і одним із завершальних моментів гри. Судячи з усього, саме цей квест доставив Саско чимало головного болю.

"Найскладніший квест, який я коли-небудь розробляв і реалізовував. Особливо технічна частина надерла мені дупу, так багато індивідуальних рішень і відгалужень. Я втрачав голову і сон, намагаючись зібрати все це воєдино. Радий, що вам сподобалося", — написав у Twitter Саско.

Зазначимо, що за сюжетом Каер Морхен розташований далеко на півночі Синіх гір — формально, на території Каедвена, проте мало хто знає про його існування, а місцезнаходження і шлях до фортеці відомі лише обраним.

Дорога до замку проходить між високих скель гірського хребта. Знайшовши ледь помітну щілину, подорожній потрапляє до тунелю, що з часом розширюється, а на виході його погляду відкривається вид скелястої, оточеної горами долини та схованої в ній фортеці. Поблизу замку починає свою течію Гвенллех, Річка Білого Каміння, яку потрібно перетнути, щоб дістатися до фортеці. Долина Каер Морхен витягнута з півдня, звідки через ліс веде стежка до замку — на північ, де розташовується велике озеро.

У третій частині гри в західній частині Долини Геральт може виявити печеру, в якій раніше, до будівництва замку, проводилися мутації. Такий штрих в історії показує, що сам Каер Морхен був побудований спеціально для потреб відьмаків, найімовірніше, за допомогою магічного мистецтва чарівників.

Нагадаємо, польська студія CD Projekt RED збирається випустити оновлену оригінальну гру "Відьмак". Польська студія CD Projekt RED працює над кількома новими проєктами, включно з ремейком першого "Відьмака", випущеного 2007 року.